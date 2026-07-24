中田花奈、背中に手を伸ばしビキニのホックを…… | RBB TODAY

タレント・プロ雀士の中田花奈が24日、公式Xを更新。背中に手を伸ばし、ビキニのホックを外す写真集の先行カットを公開した。

中田の公式Xは「3rd写真集のイベントは 8/29（土）にオフライン＆オンラインにて開催♡」と先行カットを投稿。今回公開した先行カットはこちらに背を向けて座っているビキニ姿の中田が、背中のホックを手で外しているシーン。田中の美しい背中のラインやヒップラインを大胆に見せている。中田は8月25日に3rd写真集『Bougainvillea』を発売予定。ベトナムで撮影されたショットの中は、ランジェリー姿や手ブラショットなど、大人の魅力がたっぷりとなっている。

「FRIDAY」8月7日・14日合併号では、中田の写真集の先行カットも掲載されている。