「夢がまた一つ叶う日」山谷花純、東北楽天ゴールデンイーグルスの始球式に登板決定！ | RBB TODAY

俳優の山谷花純が24日、公式Xを更新。東北楽天ゴールデンイーグルスの始球式に登板することに対する心境を述べた。

山谷は、東北楽天ゴールデンイーグルスの投稿を引用し「夢がまた一つ叶う日 よろしくお願いします」と投稿。8月18日の千葉ロッテ戦で始球式を務めるほか、トークショーやラジオ「Rakuten. FM TOHOKU」にも出演する予定。山谷は東北楽天ゴールデンイーグルスの本拠地である宮城県出身で、みやぎ絆大使も務めている。

この投稿にファンは「ストライクをお願いいたします（笑）」「なんと、うれしいお知らせ」「楽しみにしてます」と喜びのコメントを寄せている。

※山谷花純が始球式登板をお知らせする投稿