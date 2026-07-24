「夢がまた一つ叶う日」山谷花純、東北楽天ゴールデンイーグルスの始球式に登板決定！ | RBB TODAY

俳優の山谷花純が24日、公式Xを更新。東北楽天ゴールデンイーグルスの始球式に登板することに対する心境を述べた。
山谷は、東北楽天ゴールデンイーグルスの投稿を引用し「夢がまた一つ叶う日 よろしくお願いします」と投稿。8月18日の千葉ロッテ戦で始球式を務めるほか、トークショーやラジオ「Rakuten. FM TOHOKU」にも出演する予定。山谷は東北楽天ゴールデンイーグルスの本拠地である宮城県出身で、みやぎ絆大使も務めている。
この投稿にファンは「ストライクをお願いいたします（笑）」「なんと、うれしいお知らせ」「楽しみにしてます」と喜びのコメントを寄せている。
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