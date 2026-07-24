 「夢がまた一つ叶う日」山谷花純、東北楽天ゴールデンイーグルスの始球式に登板決定！ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

「夢がまた一つ叶う日」山谷花純、東北楽天ゴールデンイーグルスの始球式に登板決定！

エンタメ ブログ
注目記事
山谷花純【撮影：小宮山あきの】
  • 山谷花純【撮影：小宮山あきの】

　俳優の山谷花純が24日、公式Xを更新。東北楽天ゴールデンイーグルスの始球式に登板することに対する心境を述べた。

　山谷は、東北楽天ゴールデンイーグルスの投稿を引用し「夢がまた一つ叶う日　よろしくお願いします」と投稿。8月18日の千葉ロッテ戦で始球式を務めるほか、トークショーやラジオ「Rakuten. FM TOHOKU」にも出演する予定。山谷は東北楽天ゴールデンイーグルスの本拠地である宮城県出身で、みやぎ絆大使も務めている。

　この投稿にファンは「ストライクをお願いいたします（笑）」「なんと、うれしいお知らせ」「楽しみにしてます」と喜びのコメントを寄せている。

※山谷花純が始球式登板をお知らせする投稿


山谷花純「今でも普通にバイトやってます」に驚きの声 | RBB TODAY
画像
山谷花純は女優業と並行して居酒屋のホールアルバイトを続けており、自己成長や危機感から仕事をしていると語った。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/09/16/236600.html続きを読む »

山谷花純、NHK特集ドラマでピンク・レディーのミイ役に | RBB TODAY
画像
女優の山谷花純が、NHKで放送される特集ドラマ「アイドル誕生 輝け昭和歌謡」に出演することがわかった。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/11/17/214253.html続きを読む »

山谷花純 ファースト写真集 『 baby`s breath 』
￥2,640
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

紅の翼~2009楽天イーグルス公式応援歌~
￥1,047
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《和光福》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top