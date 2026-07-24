Jリーグ経験者も4人選出！マンチェスター・シティと戦うKリーグ選抜のメンバー24人が決定 | RBB TODAY

マンチェスター・シティと戦うチームKリーグのメンバーが決定した。
韓国プロサッカー連盟が、8月5日20時にソウルワールドカップ競技場で開催される「2026 Coupang Playシリーズ」第1戦でマンチェスター・シティと対戦するチームKリーグのメンバーを発表した。
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今年のチームKリーグのメンバーは、チームKリーグのコーチ陣であるチョン・ジョンヨン監督（全北現代モータース監督）、チョン・ギョンホ・コーチ（江原FC監督）、そして韓国プロサッカー連盟の技術委員会（TSG）の協議を経て、Kリーグ1を代表する選手たちで構成された。
Kリーグ1の全12チームから1チームごとに2人ずつ選出することを原則とし、済州（チェジュ）SK FCはチーム事情により1人のみ選出した。
GK部門では、ク・ソンユン（FCソウル）、ソン・ボムグン（全北現代モータース）が選出された。
DF部門では、キム・ムンファン（大田ハナシチズン）、イ・ギヒョク（江原FC）、クォン・ギョンウォン（FC安養）、キム・リュンソン（済州SK FC）、アン・テヒョン（富川FC 1995）、ヤザン・アルアラブ（FCソウル）、オ・ジョンウォン（浦項スティーラーズ）、フアン・イビサ（仁川ユナイテッド）が名を連ねた。
MF部門では、Kリーグ1アシストランキング首位（5アシスト）のマテウス（FC安養）をはじめ、キ・ソンヨン（浦項スティーラーズ）、キム・デウォン（江原FC）、キム・ボンス（大田ハナシチズン）、キム・ジュチャン（金泉尚武）、ムン・ミンソ（光州FC）、パク・テジュン（金泉尚武）、ハ・スンウン（光州FC）が選出された。
FW部門では、Kリーグ1得点ランキング首位タイ（8ゴール）のステファン・ムゴシャ（仁川ユナイテッド）、ヤゴ（蔚山HD FC）が選ばれた。ガレゴ（富川FC 1995）、イ・ドンギョン（蔚山HD FC）、イ・スンウ（全北現代モータース）もメンバーに含まれた。
ここに、ファン投票で選出された「クープル・ヤングプレーヤー」のソン・ジョンボム（FCソウル）がMFとして合流し、チームKリーグのメンバーは計24人で構成された。ポジション別にはFWが5人、MFが9人、DFが8人、GKが2人となる。
Jリーグ経験者では、ク・ソンユン（元セレッソ大阪、北海道コンサドーレ札幌、京都サンガF.C.、ソン・ボムグン（元湘南ベルマーレ）、クォン・ギョンウォン（元ガンバ大阪）、ムゴシャ（元ヴィッセル神戸）の4人が、チームKリーグの一員としてマンチェスター・シティと戦うことになった。
今後、負傷や移籍などで招集が不可能な選手が発生した場合、連盟とチームKリーグのコーチ陣の協議を経て、代替選手を選出する予定だ。
なお、「2026 Coupang Playシリーズ」のチケットは現在、Coupang Playのモバイルアプリで購入できる。
以下、チームKリーグのメンバー24人。
◇
―GK
ク・ソンユン（FCソウル）
ソン・ボムグン（全北現代モータース）
―DF
クォン・ギョンウォン（FC安養）
キム・リュンソン（済州SK FC）
キム・ムンファン（大田ハナシチズン）
アン・テヒョン（富川FC 1995）
ヤザン・アルアラブ（FCソウル）
オ・ジョンウォン（浦項スティーラーズ）
イ・ギヒョク（江原FC）
フアン・イビサ（仁川ユナイテッド）
―MF
キ・ソンヨン（浦項スティーラーズ）
キム・デウォン（江原FC）
キム・ボンス（大田ハナシチズン）
キム・ジュチャン（金泉尚武）
マテウス（FC安養）
ムン・ミンソ（光州FC）
パク・テジュン（金泉尚武）
ソン・ジョンボム（FCソウル）※クープル・ヤングプレーヤー
ハ・スンウン（光州FC）
―FW
ガレゴ（富川FC 1995）
ステファン・ムゴシャ（仁川ユナイテッド）
ヤゴ（蔚山HD FC）
イ・ドンギョン（蔚山HD FC）
イ・スンウ（全北現代モータース）
（文＝ピッチコミュニケーションズ）
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