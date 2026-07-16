TXT・IVE・&TEAM・Adoら豪華17組が集結！「INKIGAYO LIVE in TOKYO」各アーティスト出演日決定 | RBB TODAY

埼玉・ベルーナドームで開催される「INKIGAYO LIVE in TOKYO」。

日韓の豪華アーティストの出演日が決定した。

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9月22日・23日にベルーナドームで行われる、韓国SBSの音楽番組『人気歌謡（INKIGAYO）』による大型ライブ「INKIGAYO LIVE in TOKYO」の出演者が、日程別に発表された。

DAY1となる9月22日には、TOMORROW X TOGETHER、幾田りら、RIIZE、NiziU、KickFlip、CORTIS、IDID、KiiiKiiiが出演する。

DAY2の9月23日には、Ado、IVE、BE:FIRST、&TEAM、INI、Hearts2Hearts、HANA、ALPHA DRIVE ONE、AND2BLEが登場する。

世界的な人気を誇るK-POPアーティストに加え、日本からもAdo、幾田りら、BE:FIRST、HANAらが参加。国内外の人気アーティストが一堂に会し、「INKIGAYO」ならではの華やかなステージを繰り広げる。

（画像＝「INKIGAYO LIVE in TOKYO」実行委員会）

『INKIGAYO』は、1991年から放送されている韓国を代表する音楽番組で、これまで数多くのグローバルアーティストを輩出してきた。

日本で行われる「INKIGAYO」ブランドの公演は、これまで有明アリーナ、さいたまスーパーアリーナ、東京ドームなどで開催され、多くのK-POPファンを魅了してきた。

2026年はベルーナドームを舞台に、2日間にわたる大型コンサートとして開催。K-POPを中心に、日本を代表するアーティストも加わり、ここでしか味わえないプレミアムなライブを届ける予定だ。

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