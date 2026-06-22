須田亜香里、写真集お渡し会の様子を公開！全力でファン対応する姿に「来てくれた人全てに神対応」の声 | RBB TODAY

須田亜香里が21日、インスタグラムを更新。25日に発売される写真集のお渡し会の様子を動画で公開した。
須田は「#アカリノアルヒ お渡し会@ ジュンク堂書店名古屋店」と動画をアップ。須田がファン一人一人に写真集を手渡しする様子を公開した。須田は来場したファンとしっかり目を合わせながら、両手でぎゅっと握手をしたり、リクエストされたポーズをとったりと丁寧に対応。途中で手話を使ってファンとコミュニケーションをとる様子や、小さな子供と話すときはしゃがみこんで目線を合わすなど、心のこもった全力のファンサービスを見せた。
この投稿にファンからは「亜香里さんは、皆に全力ですね。」「あまりにも笑顔が可愛いすぎて最後まで見入っちゃいました」「来てくれた人全てに神対応 素晴らしい」と絶賛するコメントが寄せられている。
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