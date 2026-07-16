「初めてカップラーメンを丸々1つ食べた」「年1回くらい」 韓国女性スターたちのラーメンとの“距離感”がスゴい | RBB TODAY

一般人にとっては、夜食やコンビニ飯の定番といえるラーメン。

だが、韓国女性スターたちにとってラーメンは、どうやら想像以上に“特別な食べ物”らしい。

【写真】ソン・ナウン、憧れの“メリハリ体型”

ガールズグループApinkの元メンバーで、現在は女優として活動するソン・ナウンが、デビュー15年で初めてカップラーメン1個を食べ切ったと明かし、驚きを呼んでいる。

7月15日に公開されたYouTubeチャンネル「ハ・ジヨン」の動画に出演したソン・ナウンは、なんでも好きなものを食べられる“チートデー”としてコンビニへ向かう途中、ラーメンについて意外な告白をした。

「正直に言うと、デビューしてからラーメンを1人で1個作って食べたことがない。カップラーメン1個も全部食べたことがない」

さらに、「食べてはいけないという考えがあった。本当に食べたいときは、他の人のものを一口ずつもらう」とも話し、徹底した自己管理ぶりをうかがわせた。

そんな彼女が初めてカップラーメンを完食したのは、韓国SBSで現在放送中のドラマ『エージェント・キム：リアクティベーティッド』の撮影中だったという。冬の撮影で寒さが厳しく、アクションシーンで体力も消耗したため、ラーメンが無性に食べたくなったそうだ。

（写真提供＝OSEN）ソン・ナウン

ソン・ナウンは「初めてコンビニでスタッフたちと大きなカップラーメンを買い、それを全部食べた」と振り返った。多くの人にとっては何気ない“カップラーメン完食”が、彼女にとってはデビュー15年目にしての小さな事件だったわけだ。

一般人とは違う？ラーメンとの“距離感”

もっとも、韓国女性スターのラーメンとの“距離感”が独特なのは、ソン・ナウンだけではない。

女優ハン・ガインも、かつてバラエティ番組『テントの外はヨーロッパ：南フランス編』で驚きの発言をしている。南フランスでキャンプを楽しむなか、彼女は「生まれてこれまで食べたラーメンが10袋にもならない」と明かし、共演者たちを驚かせた。

韓国でラーメンといえば、生活に密着した国民食のひとつだ。それを人生で10袋未満というのだから、視聴者が驚くのも無理はない。

（写真提供＝OSEN）ハン・ガイン

女優ハ・ジウォンも、ラーメンを“年中行事”のように扱うスターの一人だ。2023年、所属事務所のYouTubeチャンネルで「私は今日、1年ぶりにラーメンを食べる」とうれしそうに話し、ラーメンを買いに行く姿を公開した。

彼女は「ラーメンを食べると吹き出物ができて、撮影があるときは本当に食べられない」と説明。「だいたい年に2回？ そのくらいしかラーメンを食べない」としながらも、「1年ぶりにラーメン、やったあ！」と喜びを爆発させ、笑いを誘った。

（写真提供＝OSEN）ハ・ジウォン

少女時代のテヨンも、似たような発言で話題になったことがある。普段から少食で知られるテヨンは、バラエティ番組『驚きの土曜日』で「ラーメンは年に一度、食べるかどうか」と告白。その理由について「あまりにもヘビーなので、あえて…」と話した。

ラーメンを「ヘビー」と表現する感覚に、共演者が思わず戸惑ったのも当然だろう。一般人にとっては小腹を満たす手軽な一杯でも、スターたちにとってはかなり覚悟のいるメニューなのかもしれない。

（写真提供＝OSEN）テヨン

ラーメンではないが、女優チョ・ヨジョンの“ジャージャー麺事情”も有名だ。

彼女はYouTubeチャンネル「Weracle」に出演した際、「1年に一度だけ食べると決めておいたものがある。ジャージャー麺、ラーメン、チャパゲティ」と明かし、視聴者を驚かせた。

それを裏付けるかのように、親友であるミュージカル女優オク・ジュヒョンは、チョ・ヨジョンがジャージャー麺を年に1、2回食べるかどうかだとSNSで暴露。「やっぱり肉もたくさん食べたことのある人がおいしいお店を知っている」と冗談交じりに書き、彼女の“食べ慣れていなさ”を笑いに変えていた。

（写真提供＝OSEN）チョ・ヨジョン

こうして並べてみると、韓国女性スターたちにとってラーメンは、日常食というより“特別なご褒美”に近い存在なのかもしれない。

もちろん、厳しい自己管理の背景には、女優やアイドルとしての仕事意識がある。とはいえ、「カップラーメン1個を初めて食べた」「人生で10袋未満」「年に一度食べるかどうか」といった発言は、やはり一般人の感覚からすればかなりの別世界だ。

コンビニで気軽に手に取る一杯が、トップスターにとっては記憶に残る“初体験”になる。ソン・ナウンの告白は、韓国芸能界のスターたちが持つ独特な食生活を、改めてのぞかせるエピソードとなった。

◇ソン・ナウン プロフィール

1994年2月10日生まれ。2011年4月、ガールズグループApinkのメンバーとしてデビューした。端正な顔立ちと抜群のスタイルで注目を集め、グループ内だけでなく、K-POPガールズグループを代表するビジュアルメンバーの一人として名前が挙がることも多かった。特にウエストの細さでも話題となり、「アリの腰」と呼ばれたこともある。2022年4月、11年間活動したApinkから脱退。女優として活動を続けている。

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