現役アイドル・佐々木ちょこ＆立花ことりが『FLASH』でキュートな水着グラビア！ | RBB TODAY

7月14日発売の『FLASH』（光文社）に、アイドルグループ「未完成のキャラメル」の佐々木ちょこと、「FULIT BOX」の立花ことりが登場した。

佐々木は『FLASH』の月額会員サービス「FLASH prime」内で開催された「FLASH推しミューズ選手権」で優勝を果たし、グラビア掲載権を獲得。誌面では「おうちデート」をテーマに6ページにわたるグラビアを展開している。自らを“インドア派”と語る佐々木は部屋でチョコを作るグラビアにも挑戦しており、彼女らしい世界観を表現している。

佐々木ちょこ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎木村哲夫

佐々木ちょこ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎木村哲夫

佐々木は千葉県出身。保育士として勤務した後に芸能界入りし、グラビアアイドルとして活躍。現在はアイドルグループ「未完成のキャラメル」のメンバーとしても活動している。現場、FLASHデジタル写真集『チョコづくし』が「kokode digital」（ココデジ）＆各電子書店にて発売中だ。

一方、立花ことりは『TOKYO IDOL FESTIVAL（TIF） 2026』への初出場を控えるアイドルグループの「FULIT BOX」のセンターとして活躍中。誌面では、はつらつとした笑顔からすまし顔まで多彩な表情を見せる水着グラビアを披露している。フレッシュかつキュートなビジュアルは必見だ。

立花ことり(C)光文社/週刊FLASH 写真◎LUCKMAN

立花ことり(C)光文社/週刊FLASH 写真◎LUCKMAN

立花は2024年5月に「FULIT BOX」の赤色担当としてデビュー。チェキ撮影会では長蛇の列ができるほどの絶大な人気を誇る。現在、FLASHデジタル写真集『ちょっぴりオトナ』が各電子書店で発売されている。