北川景子・神宮寺勇太・渡辺謙らドレススタイルで登場！ミキモトの新作ハイジュエリーをパリで発表 | RBB TODAY

ミキモトは、2026年7月にパリ・オートクチュール・コレクション期間中、パリ・ヴァンドーム広場の歴史的建造物「Hôtel d'Évreux」にてプレスプレビューを開催し、新作ハイジュエリーコレクション「L'éclat（レクラ）」を発表。

このイベントには、俳優の北川景子、Number_iの神宮寺勇太、ハリウッド俳優のミシェル・ヨー、渡辺謙をはじめ、タイの俳優ジェームス・ジラユ、英国王室の一員でモデルとしても活躍するアメリア・ウィンザーなど、国内外のセレブリティが一堂に集結した。

ミキモト 北川景子

ミキモト 神宮寺勇太

ミキモト 渡辺謙

新作コレクション「L'éclat」は、「静寂の中から一瞬にして解き放たれる光」を着想源に、真珠のように内なる輝きを湛えた美を表現したコレクション。白蝶真珠・アコヤ真珠・ダイアモンド・アクアマリン・サファイア・エメラルドなど多彩な宝石を用いたネックレス、ピアス、ブローチ、リング、ヘッドジュエリーなどが発表された。また、ファッションデザイナーのANNA CHOI（アンナ・チョイ）氏がコレクションのためにオリジナルドレスを手掛け、「L'éclat」の世界観をより神秘的に表現している。

各セレブリティはそれぞれ個性を際立たせるスタイルで登場。

ミキモト 北川景子

ミキモト 神宮寺勇太

北川はシックなブラックドレスに、パールとダイアモンドが煌めくネックレスとピアスを合わせた洗練された装いを披露。神宮寺は大ぶりのアクアマリンをあしらったネックレスと、自身がデザインの着想段階から参加して製作したスペシャルコンテンツ「The Layers of Light」のリングを着用。

ミキモト ミシェル・ヨー

ミキモト 渡辺謙

ミシェルは白蝶真珠からまばゆい光線が放たれるネックレスを纏い会場を魅了。渡辺はエレガントなテーラードジャケットスタイルで、放射状のレイアウトやスター形のフォルムに新解釈を与えたブローチを着用し、洗練された佇まいを見せた。

ミキモト