北川景子・神宮寺勇太・渡辺謙らドレススタイルで登場！ミキモトの新作ハイジュエリーをパリで発表 | RBB TODAY

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北川景子・神宮寺勇太・渡辺謙らドレススタイルで登場！ミキモトの新作ハイジュエリーをパリで発表

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  • ミキモト　渡辺謙
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　ミキモトは、2026年7月にパリ・オートクチュール・コレクション期間中、パリ・ヴァンドーム広場の歴史的建造物「Hôtel d'Évreux」にてプレスプレビューを開催し、新作ハイジュエリーコレクション「L'éclat（レクラ）」を発表。

　このイベントには、俳優の北川景子、Number_iの神宮寺勇太、ハリウッド俳優のミシェル・ヨー、渡辺謙をはじめ、タイの俳優ジェームス・ジラユ、英国王室の一員でモデルとしても活躍するアメリア・ウィンザーなど、国内外のセレブリティが一堂に集結した。

ミキモト　北川景子
ミキモト　神宮寺勇太
ミキモト　渡辺謙

　新作コレクション「L'éclat」は、「静寂の中から一瞬にして解き放たれる光」を着想源に、真珠のように内なる輝きを湛えた美を表現したコレクション。白蝶真珠・アコヤ真珠・ダイアモンド・アクアマリン・サファイア・エメラルドなど多彩な宝石を用いたネックレス、ピアス、ブローチ、リング、ヘッドジュエリーなどが発表された。また、ファッションデザイナーのANNA CHOI（アンナ・チョイ）氏がコレクションのためにオリジナルドレスを手掛け、「L'éclat」の世界観をより神秘的に表現している。

　各セレブリティはそれぞれ個性を際立たせるスタイルで登場。

ミキモト　北川景子
ミキモト　神宮寺勇太

　北川はシックなブラックドレスに、パールとダイアモンドが煌めくネックレスとピアスを合わせた洗練された装いを披露。神宮寺は大ぶりのアクアマリンをあしらったネックレスと、自身がデザインの着想段階から参加して製作したスペシャルコンテンツ「The Layers of Light」のリングを着用。　

ミキモト　ミシェル・ヨー
ミキモト　渡辺謙

　ミシェルは白蝶真珠からまばゆい光線が放たれるネックレスを纏い会場を魅了。渡辺はエレガントなテーラードジャケットスタイルで、放射状のレイアウトやスター形のフォルムに新解釈を与えたブローチを着用し、洗練された佇まいを見せた。

ミキモト
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北川景子が洗練された美しさを体現…ミキモト新作「Bow Charm」を身につけたビジュアル公開 | RBB TODAY
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株式会社ミキモトは、女優・北川景子が新作コレクション「Bow Charm」を身に纏うビジュアルとショートムービーを1月16日に公開した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/01/16/225907.html続きを読む »

北川景子、ハーゲンダッツの新アンバサダーに就任！“濃いしあわせ”がこころを満たす様子を描く新CMに出演 | RBB TODAY
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ハーゲンダッツ ジャパンが北川景子を新ブランドアンバサダーに起用。7月13日から「しあわせ、濃い濃い。」篇のTVCMを放映。北川は日頃からハーゲンダッツを愛用しており、特にクリスピーサンドにハマっているという。子どもが寝た後の静かな夜に、自分へのご褒美として楽しんでいるそうだ。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/07/13/250632.html続きを読む »
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