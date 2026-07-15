東武池袋で「台湾フェア」開催！屋台グルメやジーパイなど22店舗が集結 | RBB TODAY

東武百貨店 池袋本店は7月22日から27日まで、8階催事場で「台湾フェア」を開催する。台湾スイーツや屋台グルメ、伝統料理などを扱う約22店舗が集結し、うち13店舗が同店に初出店する。

【台湾甜甜軒(テンテンケン)】「タロイモディップ台湾ドーナツ(プレーンドーナツ、タロイモディップ)」731円(各1個) ＜各日限定50点＞

【台湾サンドイッチ専門店 洪瑞珍(ホンレイゼン)】「カステラサンド(マンゴー)」551円(1個) ＜各日限定50点＞

初出店の「台湾甜甜軒」からは、東武限定の「タロイモディップ台湾ドーナツ」（731円）が登場。生のタロイモから炊き上げた自家製ペーストを、さくふわ食感の台湾ドーナツと組み合わせた。各日50点限定で販売される。

台湾南部の伝統スイーツもラインアップ。「ハッピー夢工房」の「台湾QQ揚げ餅」（3個入り651円）は、もち米粉と台湾米粉を練って揚げた一品で、胡麻、砂糖、ピーナッツの3種類が楽しめる。また、「台湾サンドイッチ専門店 洪瑞珍」では、台湾カステラでマンゴーとバターペーストを挟んだ「カステラサンド（マンゴー）」（551円）を各日50点限定で販売する。

【Airey's】「台湾ねぎパン」391円(1個)

【帝鈞胡椒餅(テイキンコショウモチ)】「胡椒餅」921円(1個)

屋台グルメでは、世界で約300店舗を展開し、2026年に日本へ初上陸した「2パイクジーパイ」が催事に初出店。スパイスを効かせた台湾風唐揚げ「サクサク鶏むねジーパイ」（881円）を提供する。このほか、青ねぎをのせて会場で焼き上げる「Airey's」の「台湾ねぎパン」（391円）や、肉汁あふれる「帝鈞胡椒餅」の「胡椒餅」（921円）も並ぶ。

【ハッピー夢工房】「台湾QQ揚げ餅」651円

＜初出店・東武限定品・実演＞【薬膳火鍋専門店 天香回味(テンシャンフェイウェイ)】「昔ながらのビーフン」1,301円(1パック)

出来立ての台湾料理にも注目だ。「薬膳火鍋専門店 天香回味」は、店舗では販売していない東武限定メニュー「昔ながらのビーフン」（1,301円）を提供。「台湾 同客餃子館」では、親子三代受け継がれてきたもちもちの皮で豚肉や野菜、えびを包んだ「親続き味の手作り水餃子」（6個入り1,080円）を実演販売する。

【台湾 同客(トンクー)餃子館】「親続き味の手作り水餃子」1,080円(6個入) ＜各日販売予定50点＞

【一六八(イロハ)】「台湾鶏肉飯」991円(1折)

さらに、「一六八」の「台湾鶏肉飯」（991円）や、台湾で修業した店主が豆乳から手作りする「黒猫豆花」の東武限定品「黒猫圓豆花」（850円）なども登場する。

【黒猫豆花】「黒猫圓豆花」850円(1杯)

「台湾フェア」の開催時間は各日10時から19時まで。商品はいずれも数量限定で、表示価格はテイクアウト時の税込価格となる。