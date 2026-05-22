梅澤美波、9年8ヶ月の乃木坂46活動に幕！卒コンで「宝物をいただいた」と感謝の涙 | RBB TODAY

乃木坂46のデビュー14周年を祝うバースデーライブ「乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE」の最終日となるDAY3公演「梅澤美波 卒業コンサート」が5月21日、東京ドームにて開催された。

Ⓒ乃木坂46LLC

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19日から3日間にわたって行われた今年のバースデーライブは、DAY1・DAY2公演で6期生をストーリーテラーに迎え、14年におよぶ乃木坂46の歴史を名曲とともに振り返る構成を展開。最終日となるDAY3では、2016年9月からグループに在籍し、2023年からは3代目キャプテンとしてメンバーを牽引してきた3期生・梅澤美波のアイドルとしてのラストステージが開催された。会場に集まった約14万人の観客に加え、インターネット生配信を通じて多くのファンが梅澤の新たな門出を祝福した。

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開演前から客席は梅澤のペンライトカラー「青×水色」に染まり、気球に乗って登場した梅澤は初センター曲「空扉」でライブをスタート。「今日は私の乃木坂人生のすべてをぶつけます。ありったけの感謝を届けます！」と感極まる様子を見せながらも、笑顔でファンにメッセージを届けた。

続いて「孤独な青空」で梅澤がステージに合流すると、34名で「狼に口笛を」で力強い歌声を響かせ、会場の熱気は急上昇。梅澤が加入当時の制服を着用して披露した「ハルジオンが咲く頃」、初めてアンダーメンバーとしてポジションをもらった楽曲「新しい世界」、初選抜入りを果たした「ジコチューで行こう！」など、節目ごとの楽曲が披露された。

MCでは、4代目キャプテンを襲名したばかりの菅原咲月から心境を尋ねられた梅澤は「会場が青と水色のペンライトですごく嬉しくて。今日は乃木坂への感謝を表したようなライブになっているので、その気持ちを受け取ってもらえたら嬉しいです。緊張してます！（笑）」と本音をこぼす一幕も。

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ライブ終盤は、最初で最後の“梅澤＆菅原ダブルセンター”の「インフルエンサー」、34名で可憐な世界を作り上げていく「帰り道は遠回りしたくなる」、梅澤のセンターが完全に板に付いた「シンクロニシティ」と、グループを代表するヒット曲の数々で卒業する梅澤の花道を飾った。

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梅澤は「これが私の愛してきた乃木坂46です。いつの時代の乃木坂46も私は心から大好きで、ここでの人の出会いに本当に恵まれてきたなと思います」と率直な思いを語り、「My respect」でライブ本編を締めくくった。

アンコールでは白石麻衣がナレーションを担当。「誰よりもグループを愛している人。周りが見えて、グループの未来を見ていて、強さがある。私が乃木坂46を今も誇れているのは美波のおかげ」と梅澤への思いを語った。

梅澤は涙を浮かべながらも「当時は重くて苦しかった」とキャプテン就任当時を回顧。「今はキャプテンという看板を誇りに思うし、もう一度乃木坂46の人生を歩めるのなら、絶対に私は3代目キャプテンになりたい。そう思えるくらい、宝物をいただきました」と力強く宣言。ファンに向けて「私はどうやら、誰かの生きる希望になれていたみたいです」と感謝を伝え、メンバーには「乃木坂46は最強だから大丈夫」とエールを送った。

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最後は「乃木坂の詩」で会場一面を乃木坂46カラーの紫に染め上げ、ファンから梅澤への感謝のメッセージが表示されると、梅澤は涙を流しながら「本当に大好きなグループで、大好きなメンバーと大好きな皆様に見送られてこの場を去ることができて幸せです」と再び思いを伝えた。その後、4期生から6期生それぞれがグループを守る決意を告げ、同期の伊藤、岩本、吉田は梅澤へ労いの言葉を伝えていった。最後に梅澤は「9年8ヶ月、本当にありがとうございました」と言葉を残してステージを後にした。

この日をもって乃木坂46は、新キャプテン・菅原咲月率いる新体制で活動15年目に突入する。