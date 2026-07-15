松岡茉優×仲里依紗「今の美容外科界は偽物だらけ」美容整形業界の闇に迫るドラマシリーズ | RBB TODAY

Netflixシリーズ『ダウンタイム』の追加キャスト25名とティーザー予告映像が公開された。同作は9月17日よりNetflixにて世界独占配信される。

主人公は天才的なオペ技術を持つ形成外科医・沼田文。「医療で命を救う」という信条に従い行った緊急オペが原因で大学病院を去ることになった文を、「美で人を救う」を信条とするカリスマ美容外科医・遠山凜がスカウトする。美と医療に対する価値観が異なる2人が信念をぶつけ合い、激しく対立する物語だ。

文を演じるのは『蜜蜂と遠雷』『万引き家族』などで知られる松岡茉優。凜を演じるのは俳優業に加えファッションアイコンやYouTuberとしても活躍する仲里依紗だ。

今回公開された追加キャストは、副院長・小宮ルイ役の間宮祥太朗、看護チーフ・轟菜々実役の田中みな実、文の母・沼田妙子役の永作博美、美容整形業界で絶大な力を持つ遠山新役の渡部篤郎をはじめ、萩原利久、長井短、渡辺大知、中川家礼二、シシド・カフカ、城田優、増子直純、武田創世、泉里香、田村健太郎、篠井英介、天野はな、景井ひな、研ナオコ、野呂佳代、古川凛、安達祐実、風間俊介、Kōki,ら総勢25名。

公開されたティーザー予告映像は「ダウンタイムは、サナギが殻を破って蝶に生まれ変わるための大事な時間」という印象的なセリフから始まる。「今の美容外科界は偽物だらけ」「何から何まで嘘」と、華やかな世界に潜む闇が描かれる。「病気でもない人にメスは入れられない」と葛藤する文に対し、「この世界に病気じゃない人なんていない」と返す凜の対立が映し出される。

タイトルの「ダウンタイム」とは施術後の腫れや内出血などが落ち着くまでの回復期間のことで、同作では「サナギが蝶になるまでの大事な時間」として物語を貫く重要なモチーフとして描かれる。

監督は「アンメット ある脳外科医の日記」のYuki Saito、脚本はNetflixシリーズ「極悪女王」の池上純哉が担当。全8話一挙配信。