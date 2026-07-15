岡田奈々、デビュー14周年を報告 ファンから祝福の声 | RBB TODAY

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岡田奈々、デビュー14周年を報告 ファンから祝福の声

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AKB48・岡田奈々【撮影：浜瀬将樹】
  • AKB48・岡田奈々【撮影：浜瀬将樹】

　岡田奈々が14日、自身のX（旧Twitter）を更新し、デビュー14周年を迎えたことを報告した。

　投稿では「14歳→28歳 本日デビュー14周年です」と記し、デビュー当時の制服姿と、現在の姿を並べた写真を公開した。14歳から28歳へと歩んできた軌跡を振り返る内容となっている。

　この投稿に対し、ファンからは「デビュー14周年おめでとうございます」といった祝福のコメントが寄せられており、「眩しくて見れません」「ますます綺麗になっていくなぁちゃん」など、長年応援し続けるファンから成長を称える声も届いている。

※岡田奈々、デビュー14周年を迎えたことを報告


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