函館山・元町・五稜郭を約4時間で満喫！王道スポット巡るガイド付きバスツアー登場 | RBB TODAY

一般社団法人函館国際観光コンベンション協会は8月1日から、函館山や元町、五稜郭などを巡るガイド付きバスツアーを運行する。実施期間は10月31日までの土日祝日で、計32日間を予定している。

函館山・元町・五稜郭を巡るバスツアー

ツアーは13時30分に函館駅前バスターミナルを出発。函館山山頂、元町、五稜郭を約4時間かけて巡る。函館山山頂では、両側を海に囲まれた函館特有の地形や街並みを昼間の景色とともに一望できる。

五稜郭公園

函館ハリストス正教会

元町では、プロのガイドとともに教会群や八幡坂、旧函館区公会堂、元町公園などを散策する。坂道の少ないコースが設定されており、歴史ある建物や街並みを比較的負担を抑えて楽しめるという。各施設への入館は行わない。

五稜郭では五稜郭タワーの展望台に上り、星形の五稜郭や函館の街並みを眺められる。展望料金はツアー代金に含まれている。

下車場所は、五稜郭タワー前、ベイエリア前、函館駅前の3か所から選択可能。ツアー終了後の食事や買い物、周辺観光の予定に合わせて利用できる。

料金は、Webで事前購入した場合、大人6,800円、小学生以下4,300円。函館市観光案内所で購入する場合は、大人7,300円、小学生以下4,800円となる。座席を必要としない未就学児は無料。最少催行人数は1人で、ガイドが同行する。なお、販売開始記念として、8月1日・2日出発分は、協会販売サイトからのWeb事前購入に限り、大人5,800円、小学生以下3,300円の特別料金で販売する。