BTS・JINにキスの性加害　被告の日本人中年女性は初公判に出廷せず、延期に | RBB TODAY

BTS・JINに突然キスをした日本人女性の初公判が開かれたが、被告は出廷しなかった。

7月14日、ソウル東部地裁・刑事9単独では、強制わいせつの罪に問われている50代の日本人女性の初公判が開かれた。

【写真】日本人中年女性がJINにキスした瞬間

ただ、被告の女性が出廷しなかったため、そのまま終了したという。

（写真提供＝OSEN）JIN

被告は2024年6月13日に行われた「2024 FESTA」のJINとのハグ会に参加。自身の順番でJINの首元に突然キスをしたとして騒動となった。

現場で一部始終を目撃した韓国人ファンが、オンライン行政相談窓口（国民申聞鼓）に告発したことで捜査が開始された。検察は、被告が「芸能人との軽いスキンシップだと思った」として犯行の意図を否認したものの、被害者の意思に反する身体接触であったことや、その後の発言内容などを総合的に判断し、強制わいせつ罪が成立するとみて起訴した。

被告はイベント後、自身のブログに「JINの首に唇が触れた。肌がとても柔らかかった」といった感想を投稿したことでも、多くのファンの強い反発を招いた。

その後、2025年11月に強制わいせつの罪で在宅起訴された。その後のTBSのインタビューでは、「犯罪になるとは思わなかった」と不満を訴えたことで、世界中のK-POPファンから反感を買う事態となり、今年6月には異議申し立てをしたことでも物議を醸した。

判事は今回の公判で、「被告人が郵送で書面を提出したが、どのような趣旨なのか正確には分からない」「16日午前11時にも期日が予定されているため、本日は延期する」と説明していた。

◇JIN プロフィール

1992年12月4日生まれ。本名キム・ソクジン。BTSの最年長メンバーで、グループ内ではボーカルを担当している。高校生の頃にドラマ『善徳女王』を見て俳優キム・ナムギルの演技に感動し、一時は役者を目指していた。通学途中にスカウトされたことでBig Hitエンターテインメントの練習生となるが、実は中学時代に一度韓国屈指の有名事務所SMエンターテインメントにスカウトされている。一次審査合格の通知が届いたが、詐欺だと思って断ったというエピソードはファンの間でも有名。兵役のため2022年12月13日に入隊。陸軍第5歩兵師団の新兵教育隊助教として軍生活を送り、2024年6月12日に除隊した。

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