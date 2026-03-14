本田翼「ファッションの文化を残したい」」純白衣装姿で登場 | RBB TODAY

「TOKYO CREATIVE SALON 2026」（以下：TCS 2026）が3月22日まで開催。13日には、東京・赤坂プリンス クラシックハウスにてオープニングイベントが行われ、モデルの本田翼がゲストとして登場した。

本田翼

イベントでは、クリエイティブをテーマにしたトークを展開。東京が世界に誇れることについて尋ねられた本田は「いろいろなものが使いやすく、便利になっているところだと思います。日本の良さは、使いやすい、便利、きれいといった部分。ファッションも人に寄り添いながら進化していると思います」と語った。

また、東京を象徴する街に「原宿」を挙げると「原宿はファッションの起源だと思っています。いまはラフォーレや竹下通り、キャットストリートやウラハラもあり、かつては竹の子族という歴史もある。外国人も多く、進化し続けている面白い街です」とにっこり。

MCから、原宿風のポップなファッションをするか問われると、「30代になったので…ポップは触れにくくはなりました。ただ、キャラクターものがまた流行ってるじゃないですか。それは触れてしまいますね」と口にした。

本田翼

最後に、未来へ残したいものを聞かれると「表舞台に立つ仕事なので、今後も未来に残していきたいのは洋服やファッションの文化ですね。少しでも残していくお手伝いができたらと思います」とコメント。オープニングイベントは和やかな雰囲気のまま幕を閉じた。

本田翼

2026年の「TCS 2026」は、「FUTURE VINTAGE — 過去の記憶を未来へ継ぐ、新たな創造」がテーマ。都市に蓄積された文化のレイヤーを読み解きながら、次の時代へ残していく表現を東京から世界へ発信することを目指している。会場は赤坂、銀座、渋谷、新宿、日本橋、羽田、原宿、丸の内、六本木の9エリア。東京を代表する街を舞台に、多彩な展示やイベントが展開される。