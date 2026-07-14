今田美桜、思わず見惚れる浴衣姿で登場！幼少期の貴重なショットの初公開 | RBB TODAY

キリンビールは13日、女優・今田美桜が出演する「キリンビール 晴れ風」の新TVCM「思い出の花火」篇を発表した。

晴れ風 「思い出の花火」篇

今回のCMでは、今田が思わず見惚れる浴衣姿で登場。幼少期に実際に訪れていた「西日本大濠花火大会」の思い出を振り返る。

晴れ風 「思い出の花火」篇

CM冒頭では「大濠公園の花火大会、浴衣を着て、おこづかいを持って、場所取りが大変だったんですよ」という。今田の語りとともに、浴衣で出かけた幼い頃の記憶や当時の貴重な写真も初公開した。

インタビューでは、浴衣を着ることや出店が並ぶ夏祭りならではの風景へのワクワク感を語りながら、「花火大会は当たり前にあるものだと思っていた」と振り返りつつ、「花火大会を続けることがなかなか厳しい状況という現実を聞いて、すごく寂しい気持ちになりました」と語った。

また「花火大会はみんなでつなげていくものなのだなと『晴れ風ACTION』を通じて思っています」とコメント。花火大会の継承への思いを伝えた。

晴れ風 「思い出の花火」篇

今田は「花火を見ながら、花火を守れるビールを飲むと、また一味違った花火大会の楽しみ方ができる」と語り、「晴れ風」を通じて花火大会の未来をつないでいく思いを力強く伝えています。

ネット上では、「美桜ちゃんの浴衣姿、かわいすぎる」「キリンビールさん、今年も浴衣姿ありがとうございます！」といった声が続々と上がり、その姿が多くの注目を集めている。

17日（金）より全国で順次放映が開始。放映に先立ち、30秒版と60秒版がYouTubeにて公開している。