“最強グラマラスボディ”東雲うみが表紙＆巻頭30Pを飾る『FRIDAY』グラビアMOOKが発売 | RBB TODAY

タレント、コスプレイヤー、俳優、YouTuberとマルチに活躍する“最強グラマラス・クイーン”東雲うみが表紙＆巻頭を飾る、ハイクオリティ・グラビアMOOK『FRIDAY GOLD 2026 Summer』が講談社より13日に発売された。特別付録として100分のメイキングDVDが付属している。

表紙と巻頭30Pを飾る東雲は、同誌のために撮影した完全初出しの最新グラビアを披露。澄んだ瞳、美しい素肌、見惚れるばかりのグラマラス・ボディが誌面いっぱいに広がるメガボリュームの内容となっており、“クール・ビューティ”なオトナの魅力を最大限に引き出した仕上がりとなっている。

©講談社

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また、同誌では2026年3月から6月にかけてFRIDAYに掲載されたグラビアの中から反響が大きかったものを厳選して再録した「最強ヴィーナス14人の傑作選」も収録されている。

登場するのは一ノ瀬瑠菜、高野真央、天羽希純、志崎樺音、上西恵＆怜、白濱美兎、宇咲、石川花音、沖侑果、蓬莱舞、吉田莉々加、エリマリ姉妹の面々。大ブレイク中のニューヒロインや人気声優、アイドルグループ出身の美女、グラビア界をにぎわすSEXYシスターズたちが誌面を華やかに彩る。なお、DVDには東雲、天羽、志崎、宇咲のグラビアは未収録となっている。

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