「ページをめくるたびにドキッとしてもらえたら」鈴木優香が放つ色気満載の写真集第3弾 | RBB TODAY

鈴木優香のデジタル写真集『After Bloom』（ワニブックス）が5日にリリースされた。

鈴木優香 デジタル写真集『After Bloom』（撮影：Takeo Dec.） 価格2,200円（税込）

鮮やかなエメラルドグリーンのビキニで抜群のプロポーションを強調したカットや、爽やかなブルーのビキニで柔らかい光が差し込むベッドの上でくつろぐシーンを収録。さらにレースの黒水着にニーハイ＆ガーターベルトを合わせた衣装も登場し、鈴木優香の魅惑的な魅力を余すことなく披露している。

鈴木優香 デジタル写真集『After Bloom』（撮影：Takeo Dec.） 価格2,200円（税込）

鈴木優香 デジタル写真集『After Bloom』（撮影：Takeo Dec.） 価格2,200円（税込）

鈴木優香 デジタル写真集『After Bloom』（撮影：Takeo Dec.） 価格2,200円（税込）

鈴木優香は次のようにコメントしている。

「今回のデジタル写真集は、今までとはまた少し違った大人っぽさや自然体の表情がたくさん詰まった一冊になっています！ ページをめくるたびにドキッとしてもらえたり、ちょっと旅行気分みたいに一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです。ぜひたくさん見てお気に入りのカットも見つけてください！」

鈴木優香は2000年8月15日生まれ、静岡県出身。身長163cm、血液型AB型。2021年にAKB48を卒業後、YouTuberに転身した。公式チャンネル（@yuuka_chan815）の登録者数は昨年50万人を突破している。