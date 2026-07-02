バスケ女子・すみぽん、ショーパン姿で写真集イベントを告知「初の面と向かって会える機会」 | RBB TODAY

「バスケ女子」としても知られるすみぽんこと高倉菫が自身のInstagramを更新し、写真集発売を記念したイベントの開催を告知した。
すみぽんは「お知らせ」と切り出し、「写真集発売を記念して、会えるイベントの開催が決定しました」と報告。7月4日にジュンク堂書店 名古屋店、7月11日に書泉ブックタワー（東京・秋葉原）でイベントを開催すると発表した。
投稿では、バスケットボールを手に、ショートパンツ姿でコートに立つ爽やかなオフショットも公開。「私史上最高の写真集になっています。そして、初の面と向かって会える機会です。皆の声を直接聞けるのを楽しみにしてます🤍」とファンへの思いをつづっている。
この投稿には、「かわいい」「バスケットボールになりたい」といった投稿写真に対するコメントに加え、「会える機会嬉しい」「楽しみ！」といったが寄せられ、イベント開催を喜ぶ声が集まっている。
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バスケ女子・すみぽんが1st写真集を発売！セクシーなビキニ姿や大胆ショット公開！ | RBB TODAY
バスケタレント・すみぽん（高倉菫）の1st写真集が8月26日に扶桑社より発売決定。撮影地は沖縄で、スポーティーな姿から妖艶なシーンまで多彩なカットを収録。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/06/10/249147.html続きを読む »