ドラマ『応答せよ1988』で再び注目を浴びていた最中に…韓国芸人、突然の訃報から9年 | RBB TODAY

コメディアンのチョ・グムサンさんが、この世を去ってから9年が経った。

去る2017年7月5日、チョ・グムサンさんは京畿道（キョンギド）安山（アンサン）市の大阜（テブ）島付近に停められていた車のなかで、息を引き取っているのが発見された。享年54歳。

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メモは発見されず、突然の訃報に同僚やファンは大きな衝撃と悲しみに包まれた。

特に、チョ・グムサンさんは、当時ドラマ『恋のスケッチ～応答せよ1988～』を通じて、自身のギャグが再び注目を集めていただけに、無念さが加わった。

（写真＝SBS）チョ・グムサンさん

劇中、俳優キム・ソンギュンと女優ヘリが手を握り合って、「これはこれは、キム社長！」「お会いできて嬉しいですな、嬉しいですよ」と放った名台詞は、チョ・グムサンさんの代表的なギャグとして、再び人々の間で人気を博した。

（写真＝tvN）『応答せよ1988』で放送されたチョ・グムサンさんのギャグ

1963年生まれのチョ・グムサンさんは、1984年にKBSの第2期コメディアンとしてデビューし、『ユーモア1番地』（原題）をはじめとするさまざまなコメディ番組で活躍した。

2002年に渡米した彼は、ロサンゼルスでホームショッピングチャンネルのMCとして新たな挑戦に乗り出した。2010年に帰国した後は、テレビとミュージカルで活動を続けた。

それだけに、突然の悲報はより大きな悲しみをもたらした。ミュージカルで共演したボーイズグループU-KISSのメンバー、スヒョンやキソプらが、「チョ・グムサンさん、忘れません」と追悼した。

（記事提供＝OSEN）

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