式の前日に発表！元K-POPアイドル、本日（5日）一般男性と結婚「もっと早く伝えられず心残り」 | RBB TODAY

ガールズグループFIESTAR出身のリンジが、式の前日に結婚を伝えた。

去る7月4日、リンジは「愛するファンの皆様へ。今日、皆さんに慎重にお伝えしたいことがある。嬉しい知らせであるにも関わらず、このように突然お伝えすることになり、大変驚かれたであろう皆さんのことを思うと、申し訳ない気持ちでいっぱいだ」と伝えた。

【写真】元東方神起・ジュンスと共演したリンジ

続けて、「いつも私を信じて待ってくださり、ステージや歌だけでなく、人生の瞬間までともにしてくださった方々だからこそ、もっと早く、もっと良い形でお伝えできなかったことが心残りだ」と謝罪した。

加えて、「皆さんがこのことをどのような気持ちで受け止められるか分かっているため、文章を書いている今も本当に恐縮している。私…お嫁に行きます！」と結婚を報告した。

彼女は、「私の人生において、平凡な1日を心強く守り、力になってくれる大切な人ができた。ともに過ごすなかで、より温かく、芯のある人間になりたいという気持ちを学び、これからの人生を一緒に歩んでいくことに決めた」と綴った。

それとともに、「また、このことを伝えるにあたって真っ先に浮かんだのは、ファンの皆さんだった。皆さんの応援のおかげで、私は多くの瞬間を耐え抜き、再び立ち上がってステージに立つことができた」と感謝の意を表した。

（写真＝リンジInstagram）

彼女は、「私にとってファンの皆さんは、単に応援してくださる方々ではなく、私の青春と夢の多くの場面をともに過ごしてくれた大切な人です」と想いを伝えた。

その上で、「もし驚かれたり、寂しい気持ちになられたりしたのであれば、その気持ちを軽んじることはしない。ゆっくりと、温かく見守っていただければ幸いだ。突然の知らせで驚かせてしまい、本当に申し訳ない」と述べた。

最後に、「これからも皆さんの気持ちを忘れず、ステージの上ではより誠実に、人生においてはより温かく責任感のある姿で応えていく。いつもそばを守ってくださった皆さんに心から感謝しており、すごく愛している」と付け加えた。

なお、リンジは本日（7月5日）、ソウル某所にて一般男性と結婚式を挙げ、夫婦となる。FIESTARのメンバーのうち、3人目の既婚者となる。これに先立ち、ジェイが2020年、イェルが2024年に結婚している。

リンジは、2012年にFIESTARのメンバーとしてデビューするも、グループは2018年に解散。2013年にはミュージカル女優としても活動を始め、その後、数多くの舞台に立ち続けている。

（記事提供＝OSEN）

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