くりえみ、セクシーすぎる衝撃ショットで誕生日報告 | RBB TODAY

起業家でグラビアアイドルのくりえみが14日、インスタグラムを更新。セクシーなマイクロビキニ姿で誕生日を迎えたことを報告した。

くりえみは「お誕生日を迎えました！！！！今日1日はおめでとう待ってます！！」と投稿。白いマイクロビキニ姿をアップした。三角ビキニはかなり小さく、バストトップがかろうじて隠れるサイズ。くりえみのたわわな横乳や下乳がはっきり見えている。

くりえみ（写真はくりえみの公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

この投稿にファンからは「お誕生日おめでとうございます」というお祝いコメントが740件以上、いいね！も1.4万件ついている。多くのファンからのお祝いにくりえみは「みなさんたくさんメッセージありがとうございました！みんなの存在が宝物です」と感謝を伝えた。

※くりえみの投稿