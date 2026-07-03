大野智が個人サロン開設を発表！公式Xとインスタグラムも開設 | RBB TODAY

3日、大野智が公式Xとインスタグラムを開設。15日に個人サロンをスタートさせることを発表した。

大野は「大野智から皆さまに大切なお知らせ」とXとインスタグラムに動画を投稿。冒頭では「改めて嵐、26年半本当にありがとうございました」とファンに感謝を伝えた。そして今後の大野智としての活動するにあたり、個人サロンを開設することにしたと発表。個人サロンの名称は「さとしの島とかいて"さと島"」であるとファンに伝えた。個人サロンでは、「人間・大野智として、僕の日常だったり趣味とかを発信していく」とのこと。その他にもイベント等を開催する予定としている。

この投稿にファンからは「さとしの島で『さと島』いいネーミング ですね」「日常をのぞき見できるだけじゃなく、イベントまで予定があるなんて、夢のようです」「ずっと信じて待ってました」と喜びのコメントが寄せられている。

※大野智が個人サロン開設をお知らせする投稿