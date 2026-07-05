「親しくもないのに…」『トッケビ』コン・ユ、キム・ゴウンとの最初の撮影がキスシーンだった | RBB TODAY

俳優コン・ユが、女優キム・ゴウンと『トッケビ』の最初の撮影がキスシーンだったという裏話を明かした。

去る7月4日、韓国で放送されたtvN特番『トッケビ 10周年旅行～一緒にいるから輝く時間～』では、ドラマ『トッケビ～君がくれた愛しい日々～』の主役コン・ユ、俳優イ・ドンウク、キム・ゴウン、女優ユ・インナが10年ぶりに集まった。

【写真】コン・ユ、「伝説のキスシーン」で赤面

4人は、江陵（カンヌン）のロケ地を巡った後、レストランに移動した。彼らは2016年の放送時の思い出や撮影のエピソードを振り返り、笑いあった。

最も先に目を引いたのは、コン・ユとキム・ゴウンの最初の撮影の秘話だ。コン・ユは、「ゴウンと初めての撮影だったが、会ってすぐにチュ―をしてくれと言われた。まだ親しくもなかったのに」と語った。

（写真＝tvN）

突然の告白に現場はざわついた。続けて、彼は「監督もあのとき『すまない』とおっしゃっていた」と付け加え、当時のぎこちなかった雰囲気を思い出した。

イ・ドンウクとユ・インナも最初の撮影を思い返した。イ・ドンウクが、「僕たちの最初の撮影、覚えている？」と尋ねると、ユ・インナは「ドンウクさんと初めての撮影だったが、酷い風邪をひいて現場に来た」と語った。

（写真＝tvN）左からイ・ドンウク、ユ・インナ、キム・ゴウン、コン・ユ

なお、『トッケビ 10周年旅行～一緒にいるから輝く時間～』は、日本ではU-NEXTで配信中だ。

◇コン・ユ プロフィール

1979年7月10日生まれ。マネジメントSOOP所属。2001年放送のドラマ『学校4』で俳優デビュー。代表作は、ドラマ『トッケビ～君がくれた愛しい日々～』（2016年）、『イカゲーム』（2021年）、映画『トガニ 幼き瞳の告発』（2011年）、『密偵』（2016年）、『新感染 ファイナル・エクスプレス』（2016年）、『82年生まれ、キム・ジヨン』（2019年）、『SEOBOK/ソボク』（2021年）など。

◇キム・ゴウン プロフィール

1991年7月2日生まれ。2012年の映画『ウンギョ青い蜜』で女優デビューした。新人だったものの存在感を見せつけて「東洋的な美女」だと注目が集まり、以降はドラマ『恋はチーズ・イン・ザ・トラップ』『トッケビ～君がくれた愛しい日々～』『ザ・キング：永遠の君主』『ユミの細胞たち』『シスターズ』などに出演。特に『トッケビ』を通じて日本でも知られるスター女優の仲間入りを果たした。

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