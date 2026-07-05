BTS・V、障がい者席のファンに大切な思い出をプレゼント！ハートポーズで愛らしい交流 | RBB TODAY

ボーイズグループBTSの Vが、ベルギーでのコンサートであるファンに一生忘れられない瞬間をプレゼントした。

去る7月1～2日（現地時間）、BTSはベルギー・ブリュッセルのボードゥアン国王競技場でワールドツアー「ARIRANG」の公演を開催した。

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この日、V は『Boy With Luv』のステージ中、障害者席にいた1人の男性ファンを見つけた。彼は、そのファンのもとへ近づいていき、踊りながら一緒に公演を楽しんだ。

ファンは、満面の笑みを浮かべて V に応えた。V がハートポーズを取ると、ファンもハートで返した。短い交流であったが、会場の雰囲気を変えるには十分だった。

V はしばらくの間、ファンと目を合わせながらパフォーマンスを続けた。その後、両手を合わせて挨拶をしてからその場を離れた。

（写真＝オンラインコミュニティ）

このファンは、妹とともにオランダからベルギーを訪れていたことが判明した。兄妹は、この場面をSNSに公開し、「大切な思い出になった」という文章を残した。

妹は、「彼の短い『ワオ』という声に、すべてが詰まっている」と伝えた。

V のファンへの愛はここで終わらなかった。最後の楽曲『IDOL』のステージを終えて退場する際、自分を見て泣いているファンを発見した。

V は着ていた服を脱いで、そのファンへと手渡した。続けて、頭を撫でながら優しく慰めた後、ステージを後にした。周りのファンからは熱い歓声が上がった。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

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