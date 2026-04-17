池本しおり、赤いクロップドTシャツでくびれ＆腹筋披露！2nd写真集のセクシーカット公開 | RBB TODAY

グラビアアイドルの池本しおりが4月11日にインスタグラムを更新し、2nd写真集「ほんとのしおり。」の撮影カットを公開した。
池本は「2nd写真集ではこんなに短いTシャツも着ました」と切り出し、赤いクロップド丈のTシャツとピンクのチェック柄ショーツを合わせたショットを公開。
屋外の木造デッキで両腕を上げ伸びをするようなポーズを取るカットを取り、短い丈のトップスから覗く引き締まったウエストとくびれを披露した。
また、池本は「最近みんなからたくさん写真集の感想聞けてうれしいなぁ」と明かしつつ、「まだゲットしてないよーーって方は見ないと後悔します！！笑」と呼びかけた。
このポストには、「めっちゃ可愛い」「素敵」「写真集でこの衣装が一番好き！」という声が集まっている。
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