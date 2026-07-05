“韓流四天王”俳優チャン・ドンゴン、別人級の変化にネット騒然…久々のイベント登場で注目の的に | RBB TODAY

俳優チャン・ドンゴンが、久しぶりに公式イベントに姿を現し、話題になっている。

去る7月2日、ファッション誌『DAZED KOREA』は公式SNSを通じて、あるアルコール飲料ブランドのお披露目イベントの模様を収めた動画を公開した。

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この日のイベントには、チャン・ドンゴンと女優コ・ソヨン夫妻をはじめ、俳優イ・ミンホ、イ・ジョンジェ、カン・ドンウォン、チョン・イル、モデルのホン・ジンギョンなど、韓国のトップスターたちが大勢出席し、華を添えた。

特に、久しぶりに公式イベントに登場したチャン・ドンゴンに視線が集中した。

公開された動画のなかのチャン・ドンゴンは、ネイビーのスーツを身にまとい、マイクを手にして、カメラに向かって晴れやかな笑みを浮かべた。イベントを気楽に楽しむ姿とともに、顔が少し赤くなっている様子も捉えられ、目を引いた。

（写真＝『DAZED KOREA』Instagram）チャン・ドンゴン

イベント直後、ネット上にはチャン・ドンゴンを実際に目撃した出席者たちの記念写真や感想が相次いだ。

一部の出席者は、「思ったよりも雰囲気が良かった」「変化はあっても、さすがチャン・ドンゴン」「実物の方が、はるかにかっこいい」「年は感じられるが、オーラは変わらなかった」などの反応を残し、彼の変わらぬ存在感を伝えた。

（写真＝『DAZED KOREA』Instagram）チャン・ドンゴン

チャン・ドンゴンは、2025年に公開された映画『満ち足りた家族』以降、活動を一時的に休んでいる。すでに撮影を終えている映画『熱帯夜』（原題）は、2026年に韓国での公開を控えており、久しぶりのスクリーン復帰にも関心が集まっている。

なお、チャン・ドンゴンとコ・ソヨンは2010年に結婚し、子供が2人いる。韓国芸能界を代表するスター夫婦として人気を博し続けている。

◇チャン・ドンゴン プロフィール

1972年3月7日生まれ。1992年のMBC第21期公開採用に合格して芸能界デビュー。以降、ドラマ『ファイナル・ジャンプ』『イヴのすべて』『紳士の品格』、映画『友へ チング』『ブラザーフッド』など数々のヒット作に出演。日本でもテレビCMに出演するなど、「韓流四天王」の一人に数えられるほど人気を博した。2010年5月に女優コ・ソヨンと結婚。2010年に息子を、2014年に娘を抱いた。

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