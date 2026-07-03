乃木坂46「是非に及ばず」初回盤Blu-rayに幻のライブ映像「Coupling Collection 2022-2025」収録決定 | RBB TODAY

乃木坂46の42ndシングル「是非に及ばず」初回盤各形態に付属されるBlu-rayの収録内容が明らかになった。

初回盤各形態のBlu-rayには「乃木坂46 Coupling Collection 2022-2025」のライブ映像が収録される。

同ライブは2026年2月20日・21日に東京都・有明アリーナで開催された。29thシングル「Actually...」から40thシングル「ビリヤニ」までの楽曲のうち、5thアルバム「My respect」に収録されなかったアンダー曲やユニット曲など、カップリング曲を中心に編成されたスペシャルなライブだ。普段のライブでも披露されることが少ない楽曲も多くパフォーマンスされ、映像化が待ち望まれていた内容となっている。

収録曲はTYPEごとに異なり、TYPE-Aには「車道側」「あの光」「君にDitto」など6曲、TYPE-Bには「懐かない仔猫」「甘いエビデンス」「銭湯ラプソディー」など7曲、TYPE-Cには「深読み」「雪が降る日にまた会おう」「交感神経優位」など6曲、TYPE-Dには「不道徳な夏」「Spark a revolution!」「思い出が止まらなくなる」など6曲が収録される。

シングル「是非に及ばず」は2026年7月22日（水）にリリースされる。初回仕様限定盤（TYPE-A～D）は各2000円（税込）、通常盤は1200円（税込）だ。初回仕様限定盤には応募特典シリアルナンバーとメンバー生写真1枚（各TYPE別32種よりランダム1枚）が封入される。

【CDのみ】

通常盤 / SRCL-13798 / 1,200(tax in)

【収録曲】

■収録内容-

-TYPE-A-

DISC1

「是非に及ばず」他収録

DISC2

乃木坂46 Coupling Collection 2022-2025

車道側

あの光

君にDitto

命の冒涜

パッションフルーツの食べ方

ぶんぶくちゃがま

-TYPE-B-

DISC1

「是非に及ばず」他収録

DISC2

乃木坂46 Coupling Collection 2022-2025

懐かない仔猫

君と猫

甘いエビデンス

銭湯ラプソディー

アトノマツリ

あと7 曲

ってかさ

-TYPE-C-

DISC1

「是非に及ばず」他収録

DISC2

乃木坂46 Coupling Collection 2022-2025

深読み

雪が降る日にまた会おう

踏んでしまった

交感神経優位

新宿バックオフ

マグカップとシンク

-TYPE-D-

DISC1

「是非に及ばず」他収録

DISC2

乃木坂46 Coupling Collection 2022-2025

不道徳な夏

夕陽は何色か？

価値あるもの

Spark a revolution!

Never say never

思い出が止まらなくなる

-通常盤-

「是非に及ばず」他収録