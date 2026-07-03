乃木坂46「是非に及ばず」初回盤Blu-rayに幻のライブ映像「Coupling Collection 2022-2025」収録決定 | RBB TODAY

乃木坂46の42ndシングル「是非に及ばず」初回盤各形態に付属されるBlu-rayの収録内容が明らかになった。
初回盤各形態のBlu-rayには「乃木坂46 Coupling Collection 2022-2025」のライブ映像が収録される。
同ライブは2026年2月20日・21日に東京都・有明アリーナで開催された。29thシングル「Actually...」から40thシングル「ビリヤニ」までの楽曲のうち、5thアルバム「My respect」に収録されなかったアンダー曲やユニット曲など、カップリング曲を中心に編成されたスペシャルなライブだ。普段のライブでも披露されることが少ない楽曲も多くパフォーマンスされ、映像化が待ち望まれていた内容となっている。
収録曲はTYPEごとに異なり、TYPE-Aには「車道側」「あの光」「君にDitto」など6曲、TYPE-Bには「懐かない仔猫」「甘いエビデンス」「銭湯ラプソディー」など7曲、TYPE-Cには「深読み」「雪が降る日にまた会おう」「交感神経優位」など6曲、TYPE-Dには「不道徳な夏」「Spark a revolution!」「思い出が止まらなくなる」など6曲が収録される。
シングル「是非に及ばず」は2026年7月22日（水）にリリースされる。初回仕様限定盤（TYPE-A～D）は各2000円（税込）、通常盤は1200円（税込）だ。初回仕様限定盤には応募特典シリアルナンバーとメンバー生写真1枚（各TYPE別32種よりランダム1枚）が封入される。
【CDのみ】
通常盤 / SRCL-13798 / 1,200(tax in)
【収録曲】
■収録内容-
-TYPE-A-
DISC1
「是非に及ばず」他収録
DISC2
乃木坂46 Coupling Collection 2022-2025
車道側
あの光
君にDitto
命の冒涜
パッションフルーツの食べ方
ぶんぶくちゃがま
-TYPE-B-
DISC1
「是非に及ばず」他収録
DISC2
乃木坂46 Coupling Collection 2022-2025
懐かない仔猫
君と猫
甘いエビデンス
銭湯ラプソディー
アトノマツリ
あと7 曲
ってかさ
-TYPE-C-
DISC1
「是非に及ばず」他収録
DISC2
乃木坂46 Coupling Collection 2022-2025
深読み
雪が降る日にまた会おう
踏んでしまった
交感神経優位
新宿バックオフ
マグカップとシンク
-TYPE-D-
DISC1
「是非に及ばず」他収録
DISC2
乃木坂46 Coupling Collection 2022-2025
不道徳な夏
夕陽は何色か？
価値あるもの
Spark a revolution!
Never say never
思い出が止まらなくなる
-通常盤-
「是非に及ばず」他収録