乃木坂46野球部・金川沙耶ら6人が「きつねダンス」披露で球場魅了！ファンから「可愛すぎ、大優勝！」と絶賛の嵐 | RBB TODAY

北海道日本ハムファイターズの公式X（旧Twitter）が7月2日に更新され、「#乃木坂野球部 のみなさんが きつねダンスで盛り上げる」と動画付きで投稿。ファイターズのユニフォームに身を包み、お馴染みの“きつね耳”をつけた乃木坂46野球部のメンバー、金川沙耶、小川彩、黒見明香、柴田柚菜、瀬戸口心月、長嶋凛桜の6人が、満面の笑みでキュートなダンスを披露した。

この投稿は公開から瞬く間に拡散され、37万回以上再生される大反響を呼んでいる。球場全体を華やかに彩った異色のコラボレーションに、投稿にはファンから「可愛すぎる、大優勝！」「このダンスみたら、そりゃホームランもでるわ」といった絶賛のコメントが相次いだ。

プロ野球ファンのみならず、多くのアイドルファンをも虜にした今回のパフォーマンス。スタジアムのボルテージを最高潮に引き上げ、記憶に残る名シーンとなった。

※北海道日本ハムファイターズ公式X、#乃木坂野球部 のみなさんが きつねダンスで盛り上げる