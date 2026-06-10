バスケ女子・すみぽんが1st写真集を発売！セクシーなビキニ姿や大胆ショット公開！ | RBB TODAY

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バスケ女子・すみぽんが1st写真集を発売！セクシーなビキニ姿や大胆ショット公開！

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撮影：東京祐 ・仮題：すみぽん 1st 写真集(仮) ／扶桑社
  • 撮影：東京祐 ・仮題：すみぽん 1st 写真集(仮) ／扶桑社
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  • 撮影：東京祐 ・仮題：すみぽん 1st 写真集(仮) ／扶桑社
  • 撮影：東京祐 ・仮題：すみぽん 1st 写真集(仮) ／扶桑社

　バスケタレント・すみぽんこと高倉菫の1st写真集が、8月26日に扶桑社より発売される。このほど先行イメージカット4点が公開された。

　バスケとダンスを組み合わせたコンテンツでZ世代を中心に支持を集め、SNS総フォロワー数は200万人を超えるすみぽん。元気でヘルシーな太陽のような存在感で注目を集めており、NBAコラボやBリーグチームとのコラボイベント、ラジオ番組など幅広いフィールドで活躍している。

撮影：東京祐 ・仮題：すみぽん 1st 写真集(仮) ／扶桑社

　

撮影：東京祐 ・仮題：すみぽん 1st 写真集(仮) ／扶桑社

　グラビアの経験を重ね、俳優業にもチャレンジするなかで、少女のような無邪気さを残しながらも大人の表情やポージングを身につけてきた彼女。沖縄で撮影した同作では、これまで見せたことのない妖艶な姿を収録。まぶしい太陽と青い海などの王道スポットはもちろん、お忍び宿や開放的な屋外サウナなど、色気たっぷりのシチュエーションにも挑んでいる。

　公開された先行イメージカットでは、代名詞ともいえるバスケットボールを片手に持ちながらウィンクするスポーティーなカットや、階段ベンチに寝そべり大きな谷間を見せつけた大胆なショット、ハイビスカスが咲き誇る場所でのヘルシー＆セクシーなビキニ姿など、多彩な表情が収められている。

撮影：東京祐 ・仮題：すみぽん 1st 写真集(仮) ／扶桑社
撮影：東京祐 ・仮題：すみぽん 1st 写真集(仮) ／扶桑社

　さらに美しいヒップラインを露わにしながらとろけるような表情を見せる、大人の魅力あふれるカットも届いており、「史上最強」を自負する仕上がりとなっている。同作の続報は改めて発表される予定だ。


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