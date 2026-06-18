高嶺のなでしこ・星谷美来、8月末で活動終了を発表 「突然すぎる」とファンから悲しみの声 | RBB TODAY

アイドルグループ「高嶺のなでしこ」が17日、公式X（旧Twitter）を更新し「星谷美来の活動に関するご報告」と題した投稿を行った。突然の発表にファンの間で動揺が広がっている。

“活動に関するご報告”という意味深な文言に、コメント欄には「急すぎる……」「嘘だと言って」「まだ信じられない」「みくるんをずっと応援してるよ」といった声が相次いだ。また、「寂しいけど、本人が決めたことなら応援したい」と、複雑な思いをにじませながらもエールを送るファンの姿も見られた。

投稿は公開から大きな注目を集めており、SNS上では「何があったのか」と心配の声が広がっている。星谷美来の今後の動向に、ファンから熱い視線が注がれている。

※高嶺のなでしこ公式X「星谷美来の活動に関するご報告」