きゃりーぱみゅぱみゅ、本名明かす！由来にスタジオ驚き | RBB TODAY

きゃりーぱみゅぱみゅが、5日放送のフジテレビ「ぽかぽか」に生出演し、自身の本名が「桐子（きりこ）」であることを明かした。さらに、芸名の由来についても語り、スタジオやネットで反響を集めた。
MCのハライチ澤部から「きゃりーぱみゅぱみゅさん、そもそも名前の由来は？」と問われると、「本名が桐子なんです。」と本名をさらりと告白。続けて「きりこ→きゃりこ→きゃりー。できゃりーなんですけど」と説明した。
さらに「高校生の時から読者モデルやっていて、スナップにいろいろ出ていまして。名前を書く時にきゃりーだけだど“マライア・キャリー”とか、“映画のきゃりー”とか他にもいろいろあるなと思って。で、中学生の時に、サバンナ八木さんがテレビで“パミュ”ってギャグをやっていて。それを急に思い出して、こんなに長い活動するつもりなかったので、適当にきゃりーぱみゅぱみゅって書いたのが始まりです」ときゃりーぱみゅぱみゅのはじまりについて赤裸々に語った。
ポップな芸名が誕生した意外な裏話に、スタジオの出演者たちからも驚きの声が上がっていた。
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