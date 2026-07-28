こんな影山優佳、見たことない！『影まで愛して』発売直前で公開された写真にファン騒然 | RBB TODAY

影山優佳のフォトエッセイ『影まで愛して』（マガジンハウス）が7月30日に発売になる。

影山本人は、同書について「少し前の私なら、絶対に書かなかったことばかりです」「」「もしかしたら、読むのに少しばかり心理的な負担をかけてしまう部分もあるかもしれません」とコメント。7月上旬に公開された出版社のSNSには、影山のこの書籍についての思いが告白されていた。

今回は、これまで見せたことがないような大人セクシーなランジェリー写真が公開された。写真・構成全て影山本人が企画提案。「私が見せる（魅せるって言いたいけど恥ずい）影山優佳を皆さんに堂々とお楽しみいただけたら幸いです」と綴っている。

この投稿にファンは「エッセイを読むのが更に楽しみになりました！」「ドキッとした。見ていいやつですよね」「いつもと違った雰囲気が良いですね」「これヤバい、めっちゃ綺麗」という声があがっている。

『影まで愛して』衝撃カット

https://x.com/KageyamaStaff/status/2082030795213181058