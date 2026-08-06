FRIDAYが熱愛スクープ予告！大河女優とシンガーソングライター組み合わせにネットで憶測広がる | RBB TODAY

週刊誌「FRIDAY」（講談社）の公式X（旧Twitter）アカウントが5日更新され、「【超速報スクープ!!】大河女優とシンガーソングライターが『手つなぎデート』」との予告が投稿された。
投稿によると、詳細については8月6日15時に配信予定とされており、「フォロー＆通知ONにてお待ちください」と呼びかけられている。
この予告に対し、SNSのユーザーやファンからは「主演ではないのか？」「吉高由里子」「浜辺美波かな？」「米津玄師か…」など、大河ドラマ出演歴のある女優や有名アーティストの名前を挙げてカップルを予想するコメントが相次ぎ、注目と憶測が広がっている。
横田真悠＆BE:FIRST・LEOの熱愛報道にファン「同年代との真剣交際最高」「マジ推せる」 | RBB TODAY
12日、写真週刊誌『FRIDAY』（講談社）が、XXBE:FIRST・LEOとモデルでタレントの横田真悠の熱愛を報じた。この報道を受け、ファンからはXX。
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河合優実＆池松壮亮の同棲報道にファン「お似合いすぎる」「映画みたい」 | RBB TODAY
俳優の池松壮亮と河合優実が熱愛中と報じられ、共演映画をきっかけに交際が深まったと見られている。
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