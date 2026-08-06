FRIDAYが熱愛スクープ予告！大河女優とシンガーソングライター組み合わせにネットで憶測広がる | RBB TODAY

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FRIDAYが熱愛スクープ予告！大河女優とシンガーソングライター組み合わせにネットで憶測広がる

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　週刊誌「FRIDAY」（講談社）の公式X（旧Twitter）アカウントが5日更新され、「【超速報スクープ!!】大河女優とシンガーソングライターが『手つなぎデート』」との予告が投稿された。

　投稿によると、詳細については8月6日15時に配信予定とされており、「フォロー＆通知ONにてお待ちください」と呼びかけられている。

　この予告に対し、SNSのユーザーやファンからは「主演ではないのか？」「吉高由里子」「浜辺美波かな？」「米津玄師か…」など、大河ドラマ出演歴のある女優や有名アーティストの名前を挙げてカップルを予想するコメントが相次ぎ、注目と憶測が広がっている。

※FRIDAY、熱愛スクープ予告投稿

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