47歳になった元“ギャルのカリスマ”安西ひろこ、現在の「ミニスカ美脚」公開！ 番組出演に向け「めちゃめちゃ減量した」 | RBB TODAY

お笑いコンビ・ニューヨークらがMCを務めるABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ season5』の第10話が10日に放送され、元“ギャルのカリスマ”として知られるタレントの安西ひろこがゲスト出演。SNSでも話題となった現在の「ミニスカ美脚ショット」を公開した。

スタジオに安西が登場すると、ともに出演するさらば青春の光・森田哲矢は「俺たちの青春」「カリスマ」と大興奮で歓迎。一方で、「（収録が）始まる前、芸能界で本当に色々あったんやろうなってぐらい腰低かった」と明かし、平成を駆け抜けたカリスマのあまりの謙虚な姿勢に驚きの声を上げていた。





番組内では、現在47歳となった安西のスタイルの良さが際立つミニスカ美脚写真を公開。

写真は2月18日にインスタグラムで公開されていたものだが、安西は「50枚ぐらい撮った中の奇跡の1枚なんです」と謙遜。さらに「実は『愛のハイエナ』に出るために、めちゃめちゃ減量してきたんです」と明かし、番組出演に向けたストイックな体作りでMC陣を驚かせていた。





安西ひろこは1990年代後半から2000年代にかけて「ギャルのカリスマ」として一世を風靡。SNS上では公開された美脚ショットに「全然変わってない」「47歳には見えない」などのコメントが多数寄せられており、大きな反響を集めていた。

