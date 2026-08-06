東雲うみ、高橋かの、美澄衿依が爽やか＆大胆な夏グラビア！『週刊SPA！』最新号 | RBB TODAY

『週刊SPA! 8月19日号』（扶桑社／8月5日発売）より、東雲うみ、高橋かの、美澄衿依のグラビアカットが公開された。

「週刊SPA! 8月19日号」表紙

グラビアアイドル、コスプレイヤー、YouTuberとして幅広く活動している東雲。同誌では、そんな彼女が表紙を飾るほか、特別付録『見れば元気になる！フォトブック』にも登場。「白黒つけられない」をテーマに、清楚な笑顔が印象的な“白”と、秘密めいたまなざしを見せる“黒”という対照的な魅力を披露している。全12ページにわたり、夏の始まりを感じさせるビジュアルで“白と黒”の世界観を表現した。

さらに同誌には“東雲うみ表紙ジャックキャンペーン2026”の応募券も付属している。「東雲うみ 夏の表紙ジャックキャンペーン2026」では11誌の表紙を飾る予定となっており、応募券を集めれば小冊子をゲットできる。

東雲うみ 撮影／土山大輔（TRON） ヘアメイク／塩田結香（JULLY） スタイリング／川上舞乃

東雲うみ 撮影／土山大輔（TRON） ヘアメイク／塩田結香（JULLY） スタイリング／川上舞乃

「グラビアン魂」には高橋かのが登場。爽やかなイメージで人気を集める高橋だが、誌面では意外にもグラビアンたちが「誤嚥」をテーマにしたトークを展開しているという。高橋は2001年生まれの北海道出身で、インフルエンサーとしても人気を集めており、最新DVD『彼女の秘密』（竹書房）が発売中である。

高橋かの 撮影／藤本和典 ヘアメイク／萩村千紗子 スタイリング／木村美希子

高橋かの 撮影／藤本和典 ヘアメイク／萩村千紗子 スタイリング／木村美希子

また、「推し撮」コーナーには美澄衿依が登場。「美脚戦士えりいちゃん」をテーマに、海の家を舞台にした星条旗ビキニ姿を披露。アメリカンなマシュマロボディを大胆に見せながら、強くてかわいらしい“正義の味方”に変身している。

美澄衿依 撮影／前康輔 ヘアメイク／市嶋あかね スタイリング／田中あゆ美

美澄衿依 撮影／前康輔 ヘアメイク／市嶋あかね スタイリング／田中あゆ美

美澄は福岡県出身で、「週刊ヤングジャンプ」主催の「ギャルコン2021」準グランプリ受賞をきっかけにグラビアデビュー。現在は舞台、ショート動画、ドラマ出演など俳優活動と並行しながらグラビアでも活躍している。