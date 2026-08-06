少女時代がデビュー19周年！ソヒョン、思い出の名曲とともに記念日をお祝い　変わらぬ美貌にも注目 | RBB TODAY

少女時代のソヒョンが、デビュー19周年を祝った。

記念日に披露した、変わらぬ美しさにも視線が集まっている。

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ソヒョンは8月5日、自身のSNSに「今日は少女時代19歳」とつづり、動画を投稿した。

映像には、黄色のブラウスを身にまとい、清楚なメイクを施したソヒョンが、鏡越しに自撮りする様子が収められている。

頬の横でハートを作り、手を振ってあいさつしたソヒョン。BGMにはデビュー曲『Into the New World』を使用し、グループ結成19周年を自ら祝福した。

また、くっきりとした目鼻立ちと陶器のようになめらかな肌を際立たせ、まぶしいビジュアルで見る者を引きつけた。

（画像＝ソヒョンSNS）

なお、ソヒョンは昨年、ドラマ『主役の初夜、私が奪っちゃいました』で熱演を披露した。次回作となる映画『王を探して』（原題）は、今年韓国で公開される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ソヒョン プロフィール

1991年6月28日生まれ。本名ソ・ジュヒョン。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューした。最年少メンバーながら170cmという高身長にスラリとしたスタイルの持ち主で、グループ内ではリードボーカルを担当。女優としても活動しており、主な出演作に映画『モラルセンス～君はご主人様』『悪魔祓い株式会社』、ドラマ『プライバシー戦争』『ジンクスの恋人』『剣の詩』など。

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