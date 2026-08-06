「吐くまで食べていた」30kg減量で“痩身注射”も疑われた韓国歌姫、飲酒で食欲爆発!? | RBB TODAY

家に引きこもっていた兄妹デュオAKMUのイ・スヒョンが、1年で30kg減量した。しかし、それで終わりではなかった。お酒を飲むと、抑えていた食欲が爆発するためだ。

【写真】イ・スヒョン、ビジュ激変で注射疑惑

最近、漫画家のキアン84のYouTubeチャンネル「人生84」に出演したイ・スヒョンは、トレーニングセンターを訪れた。イ・スヒョンは「週5日運動している」と明かし、キアン84を驚かせた。

キアン84が目標体重を尋ねると、イ・スヒョンは「あと7kgぐらい落としたい」と話した。続けて、体重に関する質問については、「体重を聞くのは、すごく失礼」と返し、笑いを誘った。

イ・スヒョンは、過去の生活も振り返った。彼女は、「昔は1人で引きこもりのように過ごしていた。兄が良い家を見せながら、シェアハウスしようと誘ってきた」と明かした。

（写真右＝SNS）イ・スヒョン

続けて、「1年間運動して30kg落としたが、また元に戻ってはいけないので、つらくて死にそうでも運動を続けている」と語った。

お酒を飲まない理由も、食欲と関係がある。彼女は、「お酒は好きではないので、飲まない。以前、気になって飲んでみたことがあったが、酔った瞬間から吐くまで食べていた」と告白した。

普段抑えていた食欲が酔いとともに一気に爆発したとのこと。彼女は、「ずっと食べ物に対する欲求を我慢しながら生きていたため、お酒を飲むとそれが解除された。身体が拒絶するまで食べるようになっていた」と説明した。

なお、イ・スヒョンは大幅に痩せた姿から痩身注射の使用を疑われたが、「一生懸命運動して健康的な習慣を作ろうと毎日毎日自分と戦っているのに。本当に悔しい」と噂を否定した。

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