TWS、渋谷で大型プロモーション！日本シングル『SODA SODA』の爽やかな世界観が街中に | RBB TODAY

TWSが、東京・渋谷の街を爽やかに彩っている。

TWSは、日本2ndシングル『SODA SODA』の発売に合わせ、現地で多彩なプロモーションを展開している。

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現在、東京・渋谷一帯では、指定された場所を巡りながらスタンプを集める「TWS SHIBUYA STAMP RALLY」が開催されている。大型商業施設に設けられたテーマスペースでは、タイトル曲『SODA SODA』のMVに登場する「そうだはうす」が再現されているほか、写真ブースなどの体験型コンテンツも用意されている。

（写真提供＝PLEDISエンターテインメント）

また、渋谷スクランブル交差点の大型ビジョンや商業施設の外壁には、TWSの大規模な屋外広告が掲出され、施設内ではスペシャルフォトゾーンやコラボメニューなども展開されている。

リリース日前後には、ファンと触れ合う機会も設けられた。TWSは8月3日にSpotifyとのコラボリスニングパーティーを実施。リリース日の4日にはダイバーシティ東京 プラザで発売記念イベントを開催し、約1万人のファンと対面した。

（写真提供＝PLEDISエンターテインメント）

プロモーションだけでなく、音源チャートでも存在感を示している。オリコンによると、新シングル『SODA SODA』は発売初日に16万1253枚を売り上げ、「デイリーシングルランキング」で1位を記録した。

また、日本のiTunesとApple Music「トップソング」ダンス部門（5日付）でも1位に輝き、収録曲もチャート入りを果たした。MVはLINE MUSICの「ミュージックビデオ Top 100」で2位、韓国YouTubeの「デイリー人気ミュージックビデオ」で3位を記録した。

TWSは今後も、日本のテレビ番組やフェスティバルに相次いで出演する。6日のフジテレビ『STAR』出演を皮切りに、7日には「めざましWANGANフェス」、14日と16日には「SUMMER SONIC 2026」のステージに立つ。さらに、8月28日からは福岡、兵庫、神奈川を巡る日本ツアー「2026 TWS TOUR ‘24/7’ IN JAPAN」を開催し、日本の夏を熱く盛り上げる予定だ。

◇TWS プロフィール

HYBE傘下のPLEDISエンターテインメントから、SEVENTEEN以来9年ぶりにデビューしたボーイズグループ。メンバーはシンユ、ドフン、ヨンジェ、ハンジン、ジフン、ギョンミンの6名。2024年1月22日に1stミニアルバム『Sparkling Blue』でデビューし、韓国の主要授賞式で新人賞8冠を達成。2025年7月、日本1stシングル『はじめまして』で正式に日本デビューを果たした。

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