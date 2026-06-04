櫻坂46四期生、9人全員での単独ライブ『四期生LIVE』開催！大成功のフィナーレで涙！ | RBB TODAY

櫻坂46の四期生9人による単独公演『櫻坂46 四期生LIVE』が6月2日～3日、千葉・LaLa arena TOKYO-BAYにて開催された。

昨年4月にグループ加入が発表され、同年6月に東京・有明アリーナでステージデビューを飾った四期生にとって、期別ライブは昨年11月の『新参者 二〇二五 Live at THEATER MILANO-Za』以来約半年ぶり。活動2年目に突入した9人が、堂々たるパフォーマンスで会場のBuddies（ファン）とインターネット生配信の視聴者を圧倒した。

ⒸSeed & FlowerLLC

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台風6号の影響で開催が危ぶまれた2日目公演も、午後には雨足が収まり無事に開催。青い衣装とハット、ステッキを用いたオープニングから始まり、「死んだふり」「夜空で一番輝いてる星の名前を僕は知らない」「Make or Break」など多彩なセットリストで観客を魅了した。

最初のMCでは、浅井がこの日の天候に触れつつ「四期生一同、皆様に素敵な時間をお届けできるよう頑張ります」と挨拶。続いて佐藤愛桜、中川智尋がライブへの意気込みを口にしたあと、ステージに用意された試着室を通じて、山川宇衣がいろいろな装いでファンを楽しませた。

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その後、勝又春や佐藤、中川、松本和子という布陣で「標識」を披露。四期生がこれまで行なってきた期別ライブにはなかったユニット曲に、客席からは歓喜の声が湧き起こる。

ライブ中盤のMCでは、勝又が「『新参者』が9人で完走できなかったので、今こうして9人でいられることが本当に嬉しい」と語り、メンバー全員で「ただいま！」と叫ぶ場面も。昨年11月の公演では体調不良により稲熊ひなと山田桃実が後半を欠席し、7人で幕を下ろしていた経緯があるだけに、客席からは盛大な「おかえり！」の声が返り、会場全体が一体感に包まれた。

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終盤には、6月10日リリースの15thシングルに収録される新曲「We got your back」をライブ初披露。佐藤のセリフを筆頭に、9人が現在の自分たちを投影した歌詞とともに限界を超えるパフォーマンスを展開し、会場を圧倒した。

アンコールでは松本が「9人で最後まで走り切ることができたのも、皆さんのおかげ。感無量です」と挨拶。稲熊と山田は感極まって涙を見せる場面もあった。ラストナンバー「マモリビト」では、浅井恋乃未が「私たちの桜はまだ満開とは言い切れないかもしれませんが、先輩方が強く根を張ってくださった桜の木に、9つの桜をしっかりと咲かせられるように、櫻坂46の一員としてふさわしく咲き続けていきたい」と新たな決意を表明。9人全員が覚悟を示し、大成功のうちにフィナーレを迎えた。

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