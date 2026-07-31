身長180㎝の抜群プロポーション！蔦谷里華の1st写真集『泥中の華』先行カット公開 | RBB TODAY

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身長180㎝の抜群プロポーション！蔦谷里華の1st写真集『泥中の華』先行カット公開

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蔦谷里華 1st写真集「泥中の華」撮影：松岡一哲
  • 蔦谷里華 1st写真集「泥中の華」撮影：松岡一哲
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  • 蔦谷里華 1st写真集「泥中の華」撮影：松岡一哲
  • 蔦谷里華 1st写真集「泥中の華」撮影：松岡一哲
  • 蔦谷里華 1st写真集「泥中の華」撮影：松岡一哲

　俳優・モデルとして注目を集める蔦谷里華の1st写真集『泥中の華』（玄光社）が8月19日に発売される。発売を控え、第2弾先行ビジュアルが公開された。


蔦谷里華 1st写真集　泥中の華
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　　同写真集は沖縄の海や森の中で撮影し、圧倒的なスタイルを活かしたリゾート感たっぷりのルックやY２Kファッション、フレッシュな水着姿、艶のあるランジェリー姿など多彩なコーディネートが収録された一冊。

蔦谷里華 1st写真集「泥中の華」撮影：松岡一哲
蔦谷里華 1st写真集「泥中の華」撮影：松岡一哲

　今回公開されたビジュアルでは、身長180cmの抜群のプロポーションを生かしたビキニ姿で海に入るカットをはじめ、彼女の芯のある表情や圧巻のスタイルが際立つ4点が披露されている。

　蔦谷は2024年のデビュー以降、『ヤングキング』（少年画報社）のグラビア表紙を務めたほか、ミュージックビデオへの出演など活動の幅を広げ、2025年には映像クリエイター集団「こねこフィルム」第2回レギュラー出演者オーディションに合格。現在も多数の作品に出演するなど、俳優・モデルとして存在感を高めている。

蔦谷里華 1st写真集「泥中の華」撮影：松岡一哲
蔦谷里華 1st写真集「泥中の華」撮影：松岡一哲

　また写真集の発売を記念し、8月8日に東京・HMV&BOOKS SHIBUYAにて先行お渡し会の開催が決定した。現在、参加チケットを受付中で、蔦谷本人が来場者に写真集を直接手渡しするほか、購入冊数に応じた特典も用意されている。

《RBBTODAY》

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