SEVENTEEN・ドギョム、“恋リア番組”の制作発表会に出席！ホワイトコーデで爽やかさ全開 | RBB TODAY

SEVENTEENのドギョムが、清涼感あふれるホワイトルックで視線を独占した。

7月31日、ドギョムは新番組『私の残された恋愛』（SBS）の制作発表会に出席した。

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ドギョムはこの日、ジャケット・インナー・ボトムスを白で揃えたオールホワイトコーデで会場に登場。カメラに向かって柔らかな笑顔を見せ、明るく爽やかな魅力を放った。

なお、『私の残された恋愛』は、余命宣告を受けた、または死の淵に立つほどの闘病を経験した20～30代の若者たちが、再び人生と愛に向き合う恋愛リアリティ番組だ。

ドギョムは同番組を通じて、恋愛リアリティ番組に初めてレギュラー出演する。

（写真提供＝OSEN）ドギョム

◇ドギョム（DK） プロフィール

1997年2月18日生まれ。本名イ・ソクミン。韓国・ソウル出身。身長178cm。芸名“ドギョム”の漢字表記は“道兼”で、「さまざまな道を兼ねる人、多芸多才な人になるように」という意味が込められている。SEVENTEEN内ではボーカルチームに所属しており、練習生の時点でメインボーカルに内定していたほど歌唱力が高い。一方でギャグセンスが秀逸であることも知られており、ファンの間ではユーモアにあふれた発言や挙動がたびたび話題にのぼる。

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