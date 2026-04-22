松田聖子、NHK秘蔵映像で45年の軌跡！全15曲セットリスト公開 | RBB TODAY

5月7日放送の『The Coversスペシャル』（NHK総合）にて、松田聖子を特集した回が放送される。語りは、堂本光一が務める。

松田聖子は1980年4月1日に「裸足の季節」でデビューし、昨年デビュー45周年を迎えた。その歌声と楽曲は色あせることなく、若い世代や海外のアーティストからも支持を集めている。

NHKの同番組では松田聖子の特集が何回か組まれているが、今回もファンにはたまらない放送となりそう。

今回の放送では、NHKが保有する秘蔵映像を使い、デビュー初期の『レッツゴーヤング』から『ポップジャム』、そして昨年の『紅白歌合戦』まで、名曲をフルコーラスを含むロングサイズで届ける。

松本隆、財津和夫、大瀧詠一、松任谷由実、細野晴臣、尾崎亜美ら多くの音楽家が手がけた楽曲に加え、松田聖子自身が作詞作曲した最大のヒット曲「あなたに逢いたくて～Missing You～」や、コンサートで歌い続ける「愛されたいの」「冬の妖精」などレアな名曲も収録される。

全15曲のセットリストは以下のとおりだ。

・「青い珊瑚礁～Blue Lagoon～」（第76回NHK紅白歌合戦／2025年）

・「裸足の季節」（レッツゴーヤング／1980年）

・「チェリーブラッサム」（レッツゴーヤング／1981年）

・「夏の扉」（レッツゴーヤング／1981年）

・「白いパラソル」（昭和56年度日本作詩大賞／1981年）

・「風立ちぬ」（レッツゴーヤング／1981年）

・「赤いスイートピー」（レッツゴーヤング／1982年）

・「ガラスの林檎」（第34回NHK紅白歌合戦／1983年）

・「Rock'n Rouge」（第35回NHK紅白歌合戦／1984年）

・「天使のウィンク」（第36回NHK紅白歌合戦／1985年）

・「瑠璃色の地球 2020」（第71回NHK紅白歌合戦／2020年）

・「冬の妖精」（レッツゴーヤング／1982年）

・「愛されたいの」（レッツゴーヤング／1982年）

・「あなたに逢いたくて～Missing You～」（ポップジャム／1999年）

・「SWEET MEMORIES」（音楽・夢くらぶ／2005年）