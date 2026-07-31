山下美月、バースデーサプライズに歓喜「橋本環奈に花束をもらえる人生でよかった」 | RBB TODAY

ABEMAオリジナルドラマ『バカンスの法則』プレミアイベントが30日、都内で開催され、主演の橋本環奈、共演のチェ・ジョンヒョプ、勝地涼、山下美月、加納愛子、桜田通、漫画家で原作・脚本・監督の東村アキコ、オープニング曲「I Got Your Back (Feat. JISOO, MOMOKA of HANA)」を担当するILLITのYUNAH、MINJU、WONHEE、IROHAが登壇した。

ABEMAオリジナルドラマ『バカンスの法則』プレミアイベント【写真：竹内みちまろ】

桜田通【写真：竹内みちまろ】

勝地涼【写真：竹内みちまろ】

山下美月【写真：竹内みちまろ】

橋本環奈【写真：竹内みちまろ】

チェ・ジョンヒョプ【写真：竹内みちまろ】

加納愛子【写真：竹内みちまろ】

東村アキコ【写真：竹内みちまろ】





同作は、多忙な日々に疲弊した主人公・星野緑（橋本）が、海辺の別荘で過ごす“非日常のバカンス”のなかで、ミステリアスな管理人・西上（チェ・ジョンヒョプ）と出会い、恋に落ち、人生の大切な時間を取り戻していくロマンスを描く。

ABEMAオリジナルドラマ『バカンスの法則』プレミアイベント【写真：竹内みちまろ】

ABEMAオリジナルドラマ『バカンスの法則』プレミアイベント【写真：竹内みちまろ】

ABEMAオリジナルドラマ『バカンスの法則』プレミアイベント【写真：竹内みちまろ】

ABEMAオリジナルドラマ『バカンスの法則』プレミアイベント【写真：竹内みちまろ】

橋本は、主人公の緑というキャラクターにハマることができるかどうか心配だったものの、原作・脚本・監督の東村氏から、「緑っぽくないと思ったら変えてもらってもいい」と言われ、自由に演技することができたと振り返った。

日本のドラマへの出演は2年ぶりとなるチェ・ジョンヒョプは、「本当に初めて出演したときのように緊張しました」と心境を紹介。また、ドラマでは管理人という立場のキャラクターのため、「俳優の皆さんの行動を監視しているという、いわゆる視聴者の皆さんの目線で見ているような感じで、毎回毎回のエピソードが楽しかったです」と声を弾ませた。

「私は（監督としては）新人」という東村氏は、現場で俳優たちの動きなどを細かく決める「段取り」ということがわからなかったが、橋本が自ら「こう動きます」と「段取り」を進めてくれたエピソードを述懐。「環奈ちゃんが『動き』をつけてくれた」「だから本当に演出をつけてくださった」と橋本の現場での振る舞いを回顧。橋本は「そんなことありません」とひたすら恐縮した。

ILLITの4人がステージに上がると、オープニング曲の振り付けをレクチャーする企画が行われた。登壇者を代表して橋本と勝地が前に出て、ILLITの4人と一緒にリズムに乗ってハイスピードで体を動かすダンスを披露した。

7月26日に27歳の誕生日を迎えた山下を祝福するサプライズもあった。橋本が「今日はここにいる皆さんと一緒にお祝いしたい人がいるんです」「7月26日がお誕生日だった山下美月」とアナウンスすると、ステージに特製ケーキが運ばれた。橋本から花束をプレゼントされた山下は、「ありがとうございます。もう、橋本環奈に花束をもらえる人生でよかったです。本当に生まれてきてよかったです」と感無量の様子で語った。