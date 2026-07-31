ILLIT、HANAメンバーとコラボの新曲『I Got Your Back』MVがユーチューブで好成績！世界中で話題沸騰 | RBB TODAY

ILLIT（アイリット）の最新曲『I Got Your Back (Feat. JISOO, MOMOKA of HANA)』のミュージックビデオが、世界中で反響を集めている。

7月29日に発表されたYouTube「デイリー ミュージック ビデオ ランキング」（7月27日付）によると、ILLITのJapan 2nd Singleのタイトル曲『I Got Your Back（Feat. JISOO, MOMOKA of HANA）』のMVが、韓国で1位、日本で2位を獲得した。

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さらに、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、ノルウェーなど、10を超える国・地域でトップ10入りを果たし、グローバルチャートでも6位を記録した。

同MVは、7月26日20時の公開からわずか4時間で再生回数100万回を突破。7月26日付の同チャートでグローバル10位にランクインすると、翌日にはさらに順位を上げ、勢いを見せている。

本楽曲は、「私がそばにいるよ」というタイトルの意味通り、不安やプレッシャーに押し潰されそうな日々の中でも、そばにいてくれる仲間への想いを歌ったロックナンバーだ。

（P）&（C） BELIFT LAB Inc.

MVは学校を舞台に、タイトルに込められた“お互いを守り合う”というメッセージを、コミカルなストーリーを通じて表現。レトロな雰囲気が漂う映像の中、セーラー服姿のメンバーたちが、まるでヒーローのような力強く頼もしい姿を見せている。怪物に捕らわれたWONHEEを救うため、メンバーが一致団結して奮闘する姿が描かれ、見応えのある映像に仕上がった。

フィーチャリングと作詞に参加したHANAのJISOOとMOMOKAも出演。トレンドをリードする2組による豪華共演が、大きな話題を呼んでいる。

制作陣にも豪華な顔ぶれが集結した。『好きだから。』などのヒット曲でZ世代から絶大な支持を集めるシンガーソングライターの『ユイカ』が作詞に参加。作曲には、マルチプラチナやミリオンセラーを記録した数々のヒット曲を手掛けてきたトップクリエイター、岡嶋かな多が名を連ねた。

また、本楽曲は7月27日より配信がスタートしたABEMAドラマ『バカンスの法則』（橋本環奈、チェ・ジョンヒョプW主演）のオープニング曲にも起用され、話題作を鮮やかに彩っている。

音源チャートでも目覚ましい成果を収めている。iTunesの「KPOP-トップソング」「POP-トップソング」「KPOP-トップビデオ」「POP-トップビデオ」をはじめ、AWA「リアルタイム急上昇」、Apple Music「トップビデオ」などのリアルタイムチャートで首位を獲得した。

さらに、AWAの「POP トップ100」「ヒット曲 トップ100」「新着楽曲トップ100」など、7月28日付のデイリーチャートでも1位を総なめにし、“音源強者”として圧倒的な存在感を示している。

Japan 2nd Singleで好調なスタートを切ったILLITは、今後もメディア出演や各種イベントを通じて、積極的な日本活動を展開していく。

8月4日には「めざましライブ ILLIT×CUTIE STREET in めざましWANGANフェス」に出演するほか、8日にはグループ初となるオープンスペースでのフリー観覧ミニライブを開催。9日には「LuckyFes’26」への出演も控えており、この夏、ファンとともに熱い思い出を作っていく予定だ。

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

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