2週間前なのに会場も不明「内部事情」　少女時代ティファニー、フェス出演中止を事務所が発表 | RBB TODAY

少女時代ティファニーの所属事務所がフェス出演中止を発表した。

開催約2週間前というタイミングだ。

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ティファニーの所属事務所パシフィック・ミュージック・グループは7月30日、「日頃よりティファニーに温かいご声援とご関心をお寄せいただき、誠にありがとうございます。2026年8月15日（土）に出演を予定していた『2026 Love and Peace Festival』は、主催者側の内部事情により、やむを得ず中止となりましたことをお知らせいたします」と公式コメントを発表した。

続けて、「ティファニーのステージを楽しみにしてくださっていたファンの皆さまへ、このような突然のお知らせをお伝えすることとなり、深くお詫び申し上げます。チケットの払い戻しおよび詳細につきましては、各プレイガイドまたは主催者からの案内をご確認ください」と伝えている。

（写真提供＝OSEN）ティファニー

「2026 Love and Peace Festival」は8月15、16日の2日間にわたり開催される予定だったが、開催約2週間前の時点でも会場が告知されていない状況だった。

なおティファニーは今年2月、俳優ピョン・ヨハンと婚姻届を提出し、法的に夫婦となった。8月20日には初のソロフルアルバム『Edge of Calm』をリリース予定となっている。

（記事提供＝OSEN）

◇ティファニー プロフィール

1989年8月1日生まれ。アメリカ国籍で、本名はStephanie Young Hwang（韓国名はファン・ミヨン）。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューし、グループ内ではリードボーカルを担当。近年はアメリカを拠点とし、Tiffany Young（ティファニー・ヤング）の名で活躍している。高い歌唱力、抜群のカリスマ性を誇る一方で運動音痴な一面もあり、プロ野球の始球式で伝説と呼ばれるほどのノーコントロールぶりを見せたことがある。2026年2月、俳優ピョン・ヨハンと結婚した。

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