本広克行監督、佐藤二朗主演『踊る大捜査線』スピンオフドラマの制作再開！ | RBB TODAY

佐藤二朗、「週刊新潮」にて騒動の裏側を激白 | RBB TODAY

佐藤二朗がドラマ『夫婦別姓刑事』でのハラスメント疑惑について初めて反論。撮影前に共演者・橋本愛側から身体接触がOKとされていたが、撮影中に基準が変わったと主張。具体的基準を尋ねても曖昧な対応だったと述べている。