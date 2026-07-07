城本クリニック総院長がコスプレ女装姿で話題のCMを完全再現！「思った以上にハイクオリティ」とネットで反響 | RBB TODAY

7日、城本クリニックの小川英郎院長がXを更新。コスプレ女装姿で城本クリニックのCMを再現した動画を公開した。

城本クリニックは女性が絨毯の上を転がるCMでおなじみだが、吉田沙保里がこのCMをオマージュしたシーフードヌードルのプロモーション動画が話題となっている。小川院長はシーフードヌードルの動画が話題になっていることを受け、「カップヌードル公式の投稿が3万いいねいったらとりあえず僕がこのコスプレして転がる動画を撮ります。」と投稿。するとCMの話題性もあり、その日のうちに3万いいね！が達成された。小川院長は「漢に二言はない、これが城本クリニック総院長の姿だ」と動画を公開。CMの女性が着用していた淡いピンクのトップスと白いミニスカートを身に着け、ふわふわの絨毯の上を転がった後、頬づえをついて「城本クリニック」と上目遣いで呟く姿を披露した。

この投稿はSNSで大きな反響を呼び、「足めっちゃ綺麗で草」「完成度高くてビックリした。最高です」「あれ、普通に可愛い 本家のCMもこれでいいと思う笑」といったコメントが寄せられ、13万いいね！がついている。

※城本クリニック小川英郎院長がコスプレ女装姿で城本クリニックのCMを再現した投稿