田中美久が"ぷりかわ"水着オフショットを大量公開！「ちょっと可愛すぎてヤバい」とファン絶賛 | RBB TODAY

元HKT48の田中美久が24日、自身のインスタグラムを更新。"ぷりかわ"な水着オフショットを大量公開した。

田中は「ファッション誌 Ray 大特集企画を担当してます」と水着オフショットを投稿。ファッション誌『Ray』8月号（主婦の友社）の"ぷりかわ"水着特集ページのために撮影されたもの。田中は大きな花が描かれたワンピースタイプの水着や、真っ白な水着など様々な水着姿を披露している。どのコーディネートも田中の可愛らしさやスタイルの良さが際立つショットとなっており、柔らかそうな胸の谷間が見えるセクシーなショットも。バリエーション豊富なオフショットをアップした田中は「男女共にどの水着が好きかなー？」とファンに問いかけた。

この投稿にファンからは「ちょっと可愛すぎてヤバい」「みくりん本当にずっと可愛いです！」「全部かわいい！天使っているんだ！」と田中の可愛さを絶賛するコメントが寄せられている。

※田中美久が水着オフショットを大量公開した投稿