佐藤二朗、1週間ぶりにX投稿！「おかえりなさい」とファン歓喜 | RBB TODAY

俳優の佐藤二朗が15日、一週間ぶりにXを更新。主演映画がカナダの国際映画祭の特集記事で「観るべきジャンル映画10本」に選出されたことを報告した。
佐藤は「先週の韓国プチョン国際映画祭に続き、今週から開催されるカナダのファンタジア国際映画祭。その紹介記事で『観るべきジャンル映画10本』に『名無し』が選出されました。『爆弾』も入っています。感謝。」と投稿。記事では「ワイルドなジャンル映画10選」として佐藤が主演した『名無し』と、怪演が話題となった『爆弾』が紹介されている。佐藤がXに投稿するのは先週8日から1週間ぶりとなる。
この投稿にファンからは「おめでとうございます！早くまたドラマやバラエティでも、素敵でユーモアのある佐藤二朗さんが見たいです。」「おかえりなさい。そして、おめでとうございます✩」「10本中に2本入っているのめっちゃ嬉しい！二朗の投稿嬉しい…」とお祝いと喜びのコメントが寄せられている。
※佐藤二朗が主演映画が特集記事に選出されたことを報告する投稿
「もうフジとは関わりたくない」佐藤二朗、苦渋のSNS投稿に反響 | RBB TODAY
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佐藤二朗、「週刊新潮」にて騒動の裏側を激白 | RBB TODAY
佐藤二朗がドラマ『夫婦別姓刑事』でのハラスメント疑惑について初めて反論。撮影前に共演者・橋本愛側から身体接触がOKとされていたが、撮影中に基準が変わったと主張。具体的基準を尋ねても曖昧な対応だったと述べている。
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